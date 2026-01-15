台股為何屢創新高？專家揭關鍵：川普「一舉動」讓習近平暫時放過台灣了

今年以來，在台積電領漲的帶動下，台股持續挑戰3萬1000點關卡，截至1月14日，指數漲幅已逼近7%。對此，總體經濟學家吳嘉隆指出，這印證了一句話「別的地方有事，台灣反而沒事！」他進一步說明，別的地方有事，避險情緒上升，黃金行情走高；可是台灣這邊反而沒事，於是台股反而可以反映正常的基本面的驅動力量，也就是AI產業革命的帶動效果，走出持續上升的行情。

吳嘉隆今（15）日在臉書撰文提到，過去2個月，地緣政治方面有很大的變化，美國三角洲特種部隊進入委內瑞拉總統府，活捉馬杜洛，沒有讓部隊登陸委內瑞拉，也沒有與委內瑞拉的部隊交火，美軍也沒有人傷亡，算是非常漂亮的「精準斬首行動」，對全世界的專制國家的獨裁者們做了示範與警告。毫無疑問，美國是特別針對中國而來。這樣的針對性，讓中共高層特別有感覺，很擔心美國也來這一套。從委內瑞拉到伊朗，再到格陵蘭島，還有巴拿馬運河，美國都是針對背後的中國而來！

吳嘉隆指出，當美國總統川普展示強硬的態度與手段，中方會提高警覺，在北京嚴加防範，同時要阻止內部有人提供情報，讓美國有內線，所以會做大量的安全工作。在這個背景下，中國國家主席習近平與中共高層只好暫時放過台灣，於是台灣海峽這邊的軍機軍艦少了，相對平靜了，這當然是在反映出美國給中共的種種壓力。

吳嘉隆表示，在此背景下正好應證一句話「別的地方有事，台灣反而沒事！」他說明，所謂別的地方有事，就是地緣政治風險上升，於是，市場有避險需求，於是黃金行情會走高，附圖的上面就是黃金行情，確實在走上升趨勢。所謂台灣反而沒事，那可以反映在台股大盤上，附圖的下面就是台股大盤指數，確實在走上升趨勢。這兩個圖的相似性，反映出統計上的正相關，而且大家可以看出來，是高度的正相關。特別是今年1月以來，這兩個數據都創新高了，確實有互相印證的效果。

