台股為何跌近千點？專家指三大隱憂讓「股市一日反轉」：輝達財報好也無法說服市場

​台股11月21日開盤即大跌逾700點，一舉跌破2萬7千點大關，主要受前一晚美股「今年最慘大反轉」影響。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰提到，今日股市一日反轉，主要是因為整個系統存在三大疑慮。

第一個疑慮：聯準會 12月極可能不降息

蔡明彰在個人YT指出，第一個疑慮，是去了一隻狼，輝達財報完美；但來一隻虎，聯準會12月極可能不降息。另外，拖了40幾天9月的非農就業報告公布了非常矛盾的數字，新增的就業人數是11.9萬人，比預期5.1萬幾乎多2倍，這個就業看來不錯，但失業率上升到4.4%，4年來最高，那就矛盾，就業不錯，怎麼失業率提高，所以讓聯準會在12月的決策無所適從，所以12月極可能不降息。

蔡明彰表示，一位鷹派官員認為，如果因就業市場疲軟而降息，可能會延長高於2%通膨的時間。因此，聯準會在「要去救勞動市場，還是要控制通膨」之間非常糾結，最終可能乾脆不降息。

蔡明彰說明，美國股市在高檔整理，所以要一個及時雨，聯準會12月10日給我降息，把錢再放出來，因為美國在感恩節到聖誕節這段時間是多頭，結果現在不降息，沒有資金動了，這些經理人就想說賺飽算了，就提前打烊，獲利了結。

蔡明彰續指，那外資的經理人在台股也是這樣的情況，獲利了結、提前休假，所以外資11月份以來賣超台股2661億元，但融資增加了79億，餘額接近3100億高峰，這等於回對等關稅之前水準，所以很矛盾的現象，外資結帳將休假，然後散戶卻很忙，忙著做融資、做信用交易，不覺得很奇怪嗎？厲害的人退在一邊，普普通通沒什麼本事的人頂著鋼盔往前衝，這裡就是矛盾。

第二個疑慮： AI基礎建設過度投資風險

蔡明彰提到，第二個疑慮，輝達財報、財測都很好，並且輝達執行長黃仁勳說「沒有泡沫」，話講那麼大聲，結果沒有說服市場，居然美國科技股尖頭反轉，尖頭反轉就是開很高當天殺下來，一根很長的黑K，這種事在K線當中是最不妙的型態。

蔡明彰透露，那斯達克本來漲了2.5%，收盤跌2.2%；費半本來漲3.1%，收盤大跌4.8%；全村的希望「村長」輝達本來漲5%，收盤跌掉3.2%，也跌破50日線。因為市場懷疑，在AI的掏金熱當中，黃仁勳是賣鏟子的最大受惠者、既得利益者，他當然不會講山裡面已經沒有黃金，所以市場認為黃仁勳絕對不會講泡沫，而真正AI的泡沫不是在賣晶片的這部分，是在那些雲端供應商要蓋那麼多資料中心，做那麼多AI基礎建設，這會不會過度投資？

蔡明彰直言，現在「村民」失望，所以AI指向補跌的股票，第一個AMD也是生產GPU的，AMD跌破50日線，但YTD還有70%；美光記憶體跌破50日線，但YTD依然高達140%。

蔡明彰表示，「江湖出來混總是要還」，這什麼意思，投機財，怎麼投機就怎麼下來；另外機會財，也不是這個公司很厲害，是外在有這個機會，像記憶體，所以看今天華邦電、群聯全部都跌停板。

第三個疑慮：比特幣暴跌風暴

蔡明彰最後說道，第三個疑慮是比特幣的崩跌風暴，比特幣已經跌破9萬美元，有一家公司叫「MSTR」全世界持有比特幣最多的企業，比特幣現在的價值8萬多，它都還有544億美金的幣值，但它股票的市值昨日已經跌到509億美金，首度市值低於它持有比特幣的幣值，這當然是一個危機。

