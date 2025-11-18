台股為何重挫近700點？專家提醒本周留意一關鍵警訊：恐出現恐慌性賣壓

台股今（18）日在權值股與高價AI股全面走弱的影響下重挫近700點，市場關注明日是否有機會止穩。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，美股與台股目前都「高處不勝寒」，假如買進的成本是28K，恐怕會非常辛苦，緣由在於AI泡沫的疑慮浮上檯面，相關個股正在進行壓力測試。

首先看美股部分，蔡明彰在個人YT說明，標普500與那斯達克在周一的跌幅其實不大，都不到1%，但關鍵在於標普500的50日均線竟然只守住1天，這一點值得提高警覺。通常重要支撐（如50日線）只撐一天，根據過往經驗後面會殺下來。

蔡明彰提到，通常看美國各大指數，標普500是最廣泛、最客觀、最全面的指數，那斯達克只有科技股，但美國不可能只有科技股，還有很多其他產業的股票。標普500站在50天線之上，上一次是在對等關稅起跌前，所以它撐了139天，這是本世紀第二長的時間，但現在跌破50天線，假如標普再破6500點（目前約在6600多點），更多CTA（追蹤大盤趨勢量化資金）轉為賣方，那全部傾巢而出。

蔡明彰提醒，一般投資人難以抵擋CTA資金，美股重要的支撐假如跌破以後，想要抄底，就要特別留意輝達財報以及9月非農就業報告。

至於台股今日大跌原因，蔡明彰提到，是因為跌破前低2萬7373點，形成失望性賣壓。他表示，這周還要特別留意是否會出現周線連3黑，目前已經連兩黑。萬一這禮拜周線是第三黑，會出現恐慌賣壓，今天是失望賣壓，後面周線3黑之後，會恐慌的賣壓，這個賣壓最可怕殺2種：殺融資、多殺多。

