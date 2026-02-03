台股焦點竟不是台積電！信驊再狂飆9755元 股王暴走離千萬股王倒數計時中

台股今（3）日氣氛明顯回溫，一開盤便迅速回補前一日跌幅，加權指數重返32000點整數關卡震盪整理，然而，盤面最吸睛的焦點，卻不是台積電，而是股王信驊。

信驊早盤延續強勢走勢，買盤一路推升，盤中最高一度衝上9515元，刷新歷史新高紀錄後，午盤再攻上9755元。換算下來，一張股票身價高達975.5萬元，距離市場熱議的「一張1000萬元」里程碑，只剩最後不到30萬元的距離，千萬股王已近在咫尺。

更引發市場側目的，是盤中再度出現大戶提前卡位的跡象。早盤在9195元附近，就有資金一口氣敲進6張信驊，等同當場豪砸超過5500萬元現金，出手之果斷，顯示高價股在大型資金眼中，是不可忽視的核心戰場。

不過，股價站上近萬元關卡後，9755元不只是數字，更代表市場對未來成長性的高度押注。接下來，能否真正見證「一張1000萬元」正式誕生，關鍵仍在於買盤續航力，以及整體資金風向能否持續站在多方這一邊。股王之路，仍在加速衝刺中。



