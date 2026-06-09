台股熱到券商鬧錢荒！國泰證券增資50億搶銀彈 證券業聯貸需求上看千億元
AI熱潮持續席捲資本市場，台股成交量頻頻突破兆元大關，帶動投資人融資、借券及交割款需求大增，券商資金需求也跟著水漲船高。面對市場熱度居高不下，國泰金控今天（6/9）公告，將全額認購子公司國泰證券現金增資案50億元，顯示券商業務規模快速擴張下，資本需求同步攀升，國泰證券獲得母公司奧援後，業務量能看增。
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\n國泰金表示，今年以來資本市場熱絡，台股交易量大幅提高，帶動國泰證券業務穩健成長，客戶資金運用及業務承作需求持續擴大。為支持後續發展，董事會決議由國泰證券以每股50元發行1億股新股，辦理50億元現金增資，由母公司國泰金全數認購，藉此強化資本結構並提升獲利能力。
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\n事實上，國泰證券增資並非個案。隨著全民投資台股風潮延燒，加上AI概念股帶動市場交投熱絡，券商普遍面臨資金需求大增壓力，紛紛向銀行郵局爭取授信額度或籌組聯貸案。
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\n據金融圈透露，近期大型與中型券商，近期均積極向銀行洽談聯貸，整體融資需求規模上看千億元。由於行情太好，甚至傳出券商自營部也用力加碼，報酬率遠勝不限用途借貸成本，行程內部也跟客戶「搶錢」的局面。
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\n銀行主管分析，台股站穩4萬點後，成交值破兆元逐漸成為常態，也讓券商資金需求快速攀升，不僅持續提高銀行授信額度，中大型券商更罕見大規模啟動聯貸計畫。在AI資金需求與台股投資熱潮雙重推動下，券商「搶錢大戰」短期內恐怕仍將持續上演。
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台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
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