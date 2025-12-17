台股熱度榜出爐 台積電四連霸續稱王

【記者趙筱文／台北報導】Yahoo股市今（17）日公布2025年度「十大熱門台股榜」與「五大熱門ETF榜」，整體榜單輪廓清楚反映今年台股分別由權值龍頭、AI應用與記憶體行情三大主旋律同步發酵。其中，護國神山台積電再度拿下年度人氣冠軍，寫下連4年奪冠紀錄；ETF市場則由高股息商品強勢主導，占據前5名中的4席，顯示震盪行情下，穩定現金流仍是投資人最核心的配置考量。

從個股榜單來看，2025年「十大熱門台股榜」由台積電（2330）持續穩坐榜首。Yahoo股市分析，隨著2奈米製程進展順利、全球半導體需求持續回溫，加上AI應用加速落地，市場對台積電的關注度維持高檔。AI供應鏈同樣是榜單主力，包括鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）皆順利入榜，其中鴻海受惠AI伺服器出貨動能，排名第二，成為最受矚目的非晶圓代工權值股。

記憶體族群則在今年缺貨與價格回升題材帶動下全面升溫，華邦電（2344）、南亞科（2408）與力積電（6770）同步進榜，顯示資金明顯回流相關族群。至於非科技類股，僅航運股陽明（2609）在關稅與區間航線需求支撐下成功擠進榜單，成為前十名中唯一的非科技代表。

ETF方面，2025年「五大熱門ETF榜」幾乎由高股息產品全面接管。群益台灣精選高息（00919）憑藉季配息機制與彈性選股策略，在市場震盪中吸引大量存股族關注，奪下年度人氣冠軍；元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與復華台灣科技優息（00929）也全數上榜，高股息題材明顯成為ETF市場的主流配置。

榜單中最大亮點，則是完成「一拆四」分割的元大台灣50（0050）。Yahoo股市指出，分割後投資門檻大幅降低，加上AI、半導體權值股持續走強，帶動0050股東人數明顯成長，最終排名第二，成為榜單中唯一非高股息型ETF。

Yahoo股市分析，今年榜單清楚反映投資人一手擁抱成長、一手追求穩定的雙軌策略，在AI長線題材持續發酵的同時，高股息與大型權值ETF也成為資金避震的重要去處。

2025年台股熱度榜單一次看懂，十大熱門個股由台積電、鴻海、緯創等權值與AI概念股包辦，記憶體族群同步入列；ETF方面則以高股息產品為主流，群益台灣精選高息居冠，元大台灣50成為榜中唯一非高股息ETF。Yahoo股市提供，AI製表

