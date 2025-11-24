台股爆出今年最大量，三大法人賣超291億元！台積電殺尾盤，法人解讀多空2套劇本

美國聯準會（Fed）利率決策動向不明，台股今（24）日隨著國際股市反彈，早盤一度漲逾300點收復季線，但權值龍頭台積電表現疲軟，拖累指數回吐大半漲幅，受到MSCI季度調整影響，台股最後一盤爆出2855.66億元，終場上漲69.3點或0.26%，收在26504.24點，成交值以7130.1億元刷新今年單日最大量紀錄。

市場人士指出，聯準會降息路徑、AI未來前景等不確定因素升溫，投資人心態轉趨謹慎，台股今早跳空開高之後一路噴漲，隨後指數震盪向下，終場小漲作收，季線得而復失，各族群各族群漲多跌少，電子、百貨較為弱勢，油電、水泥、化生醫相對強勁。

圖片來源：券商軟體

主力洗盤或掩護出貨？

法人認為，雖然是因為MSCI季度調整爆出大量，但以台積電為主的權值股走勢明顯受到賣盤壓抑，櫃買指數維持強勢，資金流往中小型股，搭配台指期正價差持續擴大，形成結構矛盾的盤勢，這種走法往往代表市場正處於主力換手或布局的關鍵區，今日的大量就是多空兩套劇本的交會點。

法人分析，如果此次只是洗盤，壓權值、撐中小、期貨正價差的組合剛好是主力掃出浮額籌碼的常見手法，只要後續量能快速收斂、權值股止穩，國際股市轉強，台股就不會有危機。

然而，如果是為了誘多，那麼權值股爆量下殺就是早期警訊，期貨正價差與櫃買撐盤反倒成為掩護撤退的工具，倘若後續量能不縮，權值股持續偏弱，或是現貨遲遲無法跟上期貨的腳步，行情恐將正式回調。接下來就看即將出爐的經濟數據，如何牽動聯準會降息預期與投資人情緒，可望走出一波趨勢行情。​

外資賣超近300億元 趁勢回補台指期空單

根據盤後資料顯示，三大法人今日合計賣超台股291.37億元，其中外資賣超299.56億元，投信賣超6.96億元，自營商買超15.15億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單減少2022口，剩餘31186口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2646口，剩餘5168口。

選擇權未平倉量方面，11月W4大量區買權OI落在28000點，賣權最大OI落在26000點；月買權最大OI落在28500點，月賣權最大OI落在24500點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.91，外資台指期買權淨金額0.44億元，賣權淨金額0.23億元，整體選擇權籌碼面中性。



