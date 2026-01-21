台股爆天量收跌513點! 贖回壓力湧現 投信賣超創紀錄達175億元 外資賣超440億元

股市配圖。廖瑞祥攝



台股在連日低開高走、收盤連創新高後，今天盤勢明顯回檔，受美股重挫、台指期壓低結算影響，加權指數盤中雖有拉抬但無功而返，尾盤爆量加重賣壓，終場大跌513點，收在31,246點，成交量創史上最大達8952億元。三大法人合計賣超774.11億元。其中，外資賣超440.63億元，投信賣超175.96億元，創史上最大賣超紀錄；自營商也賣超157.52億元。法人指出，短線台股過熱，須留意融資餘額處於高檔，提防高檔震盪風險。

受到美股牽動，外資今天賣超440.63億元，賣超前3名依序為友達6萬1,332張、群創5萬9,805張，以及元大台灣505萬6,688張；權值股台積電亦遭外資賣超1萬7,749張，列賣超榜第12名。

值得注意的是，投信法人今天賣超達175.96億元，呈現連續19日賣超，且自從去年12/24以來即未再買超，累計19個交易日來共賣超1172.8億元。投信今天賣超前十名依序為旺宏、華新、長榮航、元大金、金像電、國泰金、富邦金、友達、台積電、台新新光金等。

法人表示，開年以來台股量能顯著增加，加上融資槓桿持續湧入，推動加權指數連創新高，當前仍以新年首週低點29779點作為多頭力道觀察點，低點之上則台股視作強勢格局，國票投顧指出，目前需留意台股融資餘額來到高檔，暗示短線台股熱度有過高之慮，留意高檔震盪風險。

