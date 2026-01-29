台股爆新天量創高拉回 終場下跌267點
（中央社記者何秀玲台北29日電）台股今天開高走低，早盤創新高32996.03點，隨後急殺翻黑，上下震盪逾500點。加權指數終場下跌267.55點，跌幅0.82%，收在32536.27點，成交金額新台幣9307.94億元，創下歷史新高。
權王台積電盤中創新天價1835元，之後由紅翻黑，回測1800元，終場收1805元，下跌15元。電子類股指數下跌1.03%，金融類股指數上漲0.51%，代表中小型股票的櫃買指數下跌1.23%。
其他權值股方面，鴻海下跌1.5元，為224元；聯發科以1780元平盤作收；台達電下跌25元，為1255元。聯電28日舉行線上法人說明會，今天出現獲利了結賣壓，以跌停價68.4元作收。
中鋼28日公布自結稅前損益，2025年12月終止連續8個月虧損，顯現鋼鐵業築底回升。鋼鐵類股今天股價表現強勁，包括中鴻、威致、燁興分別以18.75元、20.45元、8.93元攻上漲停，中鋼上漲5.61%。
記憶體族群走勢分歧，旺宏以92.1元攻上漲停，晶豪科上漲6.93%；點序一度跌停，最後收113元，下跌9.24%，十銓下跌2.73%。
投顧表示，輝達執行長黃仁勳今天來台，30日將參加輝達台灣尾牙，觀察人形機器人商用化是否加速，市場關注是否帶動AI伺服器、機器人相關供應鏈股表現。（編輯：楊蘭軒）1150129
