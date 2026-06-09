台股爆違約交割 佳必琪、群聯共逾1.7億元
[NOWNEWS今日新聞] 台灣證券交易所與櫃買中心今（9）日晚間分別公告，上市股佳必琪與上櫃股群聯遭券商通報違約交割，兩案合計金額約1.72億元。
證交所公告，新光證券通報佳必琪發生鉅額違約交割，金額達1億4950萬元。
櫃買中心則公告，記憶體控制晶片廠群聯遭國泰敦南、台新潮州等2家券商通報違約交割，合計違約金額2284萬200元。
台股交割制度為「T+2」，9日對應違約交割日為上週五6月5日。
群聯9日收盤上漲110元、漲幅4.8%，收在2360元；佳必琪上漲16元、漲幅4.8%，收343元。
統計今年以來，證交所個股達違約資訊揭露標準共有2起。第一起為3月5日旺宏遭通報違約交割，金額5902萬3900元；第二起即為今日公告的佳必琪，金額1億4950萬元，為今年上市個股最大違約交割案。
櫃買中心方面，今年以來個股達違約資訊揭露標準共有8起。1月15日環宇-KY違約金額1072萬1500元；4月14日聯亞違約金額6889萬5000元；4月21日金居違約金額1億1083萬元，隔日4月22日金居再遭通報違約2343萬7500元；4月27日違約交割案件同步增加，穩懋遭5家券商通報，違約金額9669萬6250元；同日信驊也遭通報，違約金額3283萬5000元。4月28日穩懋再度出現違約交割，金額8669萬7000元。加上今日公告的群聯2284萬200元，為今年櫃買市場第8起。
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