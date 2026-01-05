台股爆量突破3萬點 網見三大法人操作驚：這什麼情況？





台股今天創下多項紀錄，不僅指數站上3萬大關，成交量能也來到7658億，爆史上第2大量。指數盤中一度上漲近千點，終場勁揚755點，收在30105點。其中功不可沒的台積電，也同樣寫下新高，股價大漲85元，收在1670元，漲幅逾5%

面對今日量價俱揚的行情，三大法人理當是幕後推手，但觀察今日法人買賣超表現，外資及陸資賣超76.43億元，投信買超0.79億，自營商則是買超107.49億，三者合計買超台股31.85億。不少股民不禁抱持懷疑問：「這數字真的沒錯？」、「這什麼狀況？」、「誰買上去的？」、「出中小爆買GG」、「外資還沒進場... 真進場大盤會噴5%吧」、「散戶撐大盤」。

不過從今日盤面上確實可發現一些不同尋常之處，大盤在衝破3萬之際，櫃買指數卻異常翻黑，並收在今日將對低點，且大盤勁揚近千點同時，光是台積電就貢獻了近9成的漲點，反觀其他權值股表現並不突出，從上市櫃家數來看，集中市場上漲僅412家，下跌卻超過800家，顯示在台積電一個人的武林下，背後所隱藏的殘酷現實，以及法人再創高之際出現了保守操作。

（封面圖/東森新聞）

