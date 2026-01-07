台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高

金管會主委彭金隆今（7）日出席財委會針對「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行報告。（圖片來源／國會頻道）

台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳產類股反而走跌的「拉積盤」現象，甚至去年逾六成上市櫃公司股價其實低於年線，引發立委對於市場結構失衡及「AI泡沫化」風險的擔憂。

金管會主委彭金隆今（7）日出席財委會表示，該比重就會隨景氣、股市漲跌有所差異，增減幅度也時常較為波動；針對逾六成上市櫃公司股價低於年線的現象，金管會將持續強化造市機制，並密切監控資本市場的不確定因素。

至於在資金動能方面，5日台股爆出8000億元巨量，彭金隆證實以外資佔主力，同時儘管外資帳面上近兩年呈現賣超，但資金淨匯入仍在持續增加；而外資參與率也於近兩年提高，從45%升至去年的48%。

台股衝三萬點憂「積」情獨秀，超過六成股價低於年線

立委林德福表示，台灣股市衝破三萬點，但主要都靠台積電拉抬，表面創新高，事實上可能是市場結構失衡，而非經濟全面起飛，科技類股強勁，但觀光旅遊、貿易百貨等類股則紛紛走跌。他擔憂，若ai泡沫化成真，影響高階晶片與記憶體需求，恐不利於台股。

另外，林德福也指出，傳產養了很多人，但據媒體報導，台灣1947家上市櫃公司中有六成股價皆在年線之下、多達1263家，針對流動性差、股價表現差的殭屍個股，金管會需要做好把關。

彭金隆回應，據統計，過去十年在年線之下的股票於107年來到高點約79％、最低則是109年的18％，近兩年則分別是67％與63.5%，有一定程度波動，而該比重會隨景氣、股市漲跌有所差異。

至於若AI泡沫化成真的台股狀況，他表示並不會對未來股市做預測，但金管會一直密切關注台灣資本市場交易量、年線下個股比重等現象，都會關注；同時彭也強調，台灣資本市場向來都不缺不確定因素，針對資本市場未來做演練跟適切準備一直都是金管會工作的一部分。

針對流動性比較差的個股，彭金隆說，證交所和櫃買中心都有啟動交易揭露，促進市場造市也都有執行。

台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」

立委吳秉叡則關切近日台股交易量衝高，台股5日爆出近8000億元大量，一天多了2000億元資金，有無觀察資金從哪來？

彭金隆回應，去年跟前年比平均成交量約在4100億元，相差不多，只是後面這幾天多一些；開年後確實日成交量大一些，外資參與率也較多，但平均來看還是在一個正常的狀態。

至於資金來源，彭金隆證實外資的持股比例逐步緩升。他指出，外資持股從113.114年逐漸增加，從約45%提升至48%，顯示外資參與程度升高。

同時，113年、114年外資雖分別賣超6000多億與4000多億元，不過外資資金淨匯入仍在增加，等於賣超後但錢未離開台灣。他強調，台灣股市並非獨強而是跟世界趨勢是密切相關。

保險資金具近5兆銀彈！金管會擬修法助攻公建與長照

回到本日財委會討論主題-「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」。

金管會報告指出，截至2025年第三季底，整體保險業資金33.5兆元，整體運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約6,340億元。

其中屬保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1,610億元，占保險業資金0.5％，距法定限額15％的5.02兆元，尚有相當空間。

不過，吳秉叡認為，公司必須要賺錢，但如長照等社會福利政策即便開門讓保險業投資，效益恐怕也並不多，保險業需要賺到穩定資金以在未來支付給保戶及股東，不賺錢就沒吸引力。

對此，彭金隆表示，其實整個保險業資產配置組合多元，例如公債即便報酬率低，保險業依舊進行配置，如今希望資金導引回來的領域不止長照，是提高長照服務而非真正涉長照經營。換言之，政策的重點不是要求保險公司去做長照，而是在不影響資產報酬與穩健性的前提下，讓部分資金能支持國內所需的領域。

彭金隆強調，將來會持續提供多元投資管道，同時也可避免產業海外投資需耗費的匯率避險費用；經過一段努力，保險業對海外投資比率從去年至今已從62%降到59%，已經逐步改進。

金管會報告指出，保險資金還有逾4兆元的空間可投入公建，為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，後續將持續適時檢討修正法令，及研議相關鼓勵措施，並朝不需與保險業務連結的長照服務事業、配合政府扶植策略性產業的方向、勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金三大方向前進。

