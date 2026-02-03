台股早盤勁揚669點 收復32000點 台積電漲45元

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，若能重新選擇科系，他會選擇「生命科學」，並形容這是最複雜、也最具長期影響力的領域之一。他更預測，生命科學即將迎來「工程化時代」，直言這是一條「黃金賽道」。不過，理想與現實之間的落差，卻讓不少台灣學生感到無奈。

