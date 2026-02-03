台股早盤勁揚669點 收復32000點 台積電漲45元
美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點，台股今天（3日）開盤強勁反彈，重返32000點，早盤最高32293.83點，大漲669.8點，收復10日線約32060點。權王台積電早盤最高1810元，漲45元，漲幅2.55%，市值暴增新台幣逾1.16兆元，逼近47兆元。
其他電子權值台達電、聯發科、鴻海漲逾1%，日月光投控勁揚逾4%，記憶體族群南亞科、華邦電、旺宏擺脫2日大跌陰霾，早盤反彈。
證券法人指出，台股2日股匯雙殺，但中長期多方架構未變，人工智慧AI產業供應鏈基本面持續強勁，AI相關族群展望持續樂觀。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...
【懶人包】2026白沙屯「粉紅超跑」媽祖4/12起轎 8天7夜進香日程、報名時間一次看
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」2026年徒步前往雲林北港朝天宮進香期程正式敲定，拱天宮今天（2日）中午依循傳統舉行擲筊擇日儀式，在值年爐主擲出三聖筊，確認將於4月1
柯文哲南征？鄭麗文：別讓民進黨漁翁得利即可
民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」...
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
台積電漲45元 台股早盤大漲669點收復32000點
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點，台股今天開盤強勁反彈，重返32000點，早盤最高32293.83點，大漲669.8點，收復10日線約32060點。
〈美股盤後〉 川普下調印度關稅 道瓊勁揚515點 台積電ADR升逾3%
在金價、白銀與比特幣劇烈震盪、企業財報密集發布，以及聯準會前景仍具不確定性的背景下，美股主指週一 (2 日) 止跌回升，美元走強。
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天在社群平台發文表示，印度總理莫迪已同意停止向俄羅斯採購原油，他將把對印度商品課徵的對等關稅，自25%降至18%。
台股重返3萬2點！一度勁揚達669點 台積電漲45元、電子權值股一片紅
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導在美股四大指數週一全面收紅的情況下，台股今（3）日稍早以上漲113.63點，為31737.66點開高後，指數持續上揚，最高一度上漲...
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
金價恐回檔61% ？黃金王子：衝向 6600 美元前的「超額清洗」
金價近期歷經43 年最強地震，對此台銀「黃金王子」楊天立今（2）日表示，此波斷崖式崩跌屬多頭擁擠後的「超額清洗」，目前進入變數極多、天花板消失的「不封頂」階段，但在經歷 1 至 2 個月的橫盤整理後，長期多頭趨勢未變，外資目標價仍上看 6,600 美元。
台積電重回1800元大關、記憶體回神 台股大漲逾600點
台股今日在台積電等權值股全面回神帶動下，大漲超過600點，重新站回32000點關卡，記憶體族群也全面回神。
鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年鄭習會
國民黨主席鄭麗文接受聯合報專訪表示，期待今年上半年完成「鄭習會」，她有信心對於兩岸和平的堅定主張，會成為國民黨選舉的大利...
連鎖餐飲、烘焙、早餐店限用洗選蛋 恐釀漲價潮
「加蛋一顆十五元已經很貴了，還會再漲？」農業部預告洗選蛋新制，自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店...
集體看衰！頂大生曝「這1科系」後悔率第一 黃仁勳卻預言：黃金賽道
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，若能重新選擇科系，他會選擇「生命科學」，並形容這是最複雜、也最具長期影響力的領域之一。他更預測，生命科學即將迎來「工程化時代」，直言這是一條「黃金賽道」。不過，理想與現實之間的落差，卻讓不少台灣學生感到無奈。
清晨最低溫10.9度！白天起氣溫稍回升 周末再轉冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，1縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（4日到6日）白天各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
民眾黨6名新立委立法院報到 10:30宣誓就職
立法院第11屆第5會期昨天起報到，民眾黨落實「兩年條款」制度，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補不分區立委。6人今天（3日）正式赴立法院報到，並於上午10時30分宣誓就職。
台股反彈狂飆669點「重返3萬2」 台積電漲45元至1810元
週一美股四大指數全面收紅，台股今（3）天也不同於昨日疲弱表現，開盤上漲113.63點，以31737.66點開出，漲幅0.36%，且隨後漲勢不斷擴大，早盤一度狂飆669.80點來到32293.83點，再
比特幣下探7.4萬美元 強制平倉潮引爆
[NOWnews今日新聞]比特幣在經歷劇烈震盪的一周後持續承壓，週一（2日）跌破8萬美元大關，創下自2025年4月以來新低。分析指出，比特幣的跌勢並非與結構性問題，而是「與全球市場整體轉向避險的趨勢同...
2026白沙屯拱天宮進香確定！4/13啟程「8日急行軍」
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖2026進香時間出爐！拱天宮今（2日）下午1時透過古禮儀式擲筊，確定今年啟程往雲林北港朝天宮日期為農曆2月26日（國曆4月13日），前後共8天，又是急行軍地的一年。