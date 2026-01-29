台股爆量震盪 上市櫃成交值逾1.18兆元創新高

（中央社記者何秀玲台北29日電）台股今天開高走低，上下震盪逾500點，終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交值爆出新台幣9596.52億元，創歷史新天量；加計上櫃交易金額2229.26億元，上市櫃合計約1.18兆元，同樣改寫歷史新高。

此外，被視為散戶動能的融資餘額，今天減少31.42億元，顯示部分短線資金先行獲利了結退場。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，台股今天轉跌，收黑K棒，並不代表行情已結束即將趨勢反轉，因今天盤中距離3萬3000點僅差4點，回跌是因漲多投資人趁勢獲利了結所致。

王榮旭表示，有人認為今天台股下跌，是因中東戰爭或美國政府本月底可能關門，其實這類題材過去已多次出現，對股市影響通常有限且短暫，不是今天台股下跌的理由；真正原因只是因為漲多，「找理由賣股票」。

他認為，今天指數下跌約260點，跌幅僅0.8%，仍屬可接受範圍；但中小型股重挫，反映內資心態偏向「先下車再說」。

至於成交值爆天量，他認為今天9000多億元確實偏大，但仍屬正常範圍，平常落在7000億元至8000多億元量能，多為短線與當沖交易推升後所形成的量，不等同於出貨量。若真是大戶調節，台積電不會僅小跌15元，且信驊等高價股仍大漲創高，創意、群聯等權值與高價股多數收紅，看不出法人或大戶積極出貨跡象。

王榮旭表示，短線漲多本就需要降溫，今天的走勢屬於拉回整理，主因在於下檔仍有外資買盤承接，並非趨勢轉弱。市場資金在指數來到高檔後，自然會出現「居高思危」的心態。（編輯：張良知）1150129