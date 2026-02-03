台股爆量震盪 力守32000點 台積電盤中漲25元
美股收盤勁揚，台積電ADR收漲3.27%，台指期夜盤大漲625點，台股今天（3日）早盤強勁反彈，最高32293.83點，大漲669.8點，收復短期均線，盤中記憶體南亞科和華邦電翻黑，代表中小型股的櫃買OTC指數拉回，台股爆量震盪、漲勢收斂，最低31737.66點，上下波動556點，力守32000點。
到10時24分，加權指數31954.06點，上漲330.03點，漲幅1.04%，成交值新台幣4329.24億元，櫃買OTC指數盤中漲0.33%，電子指數漲1.09%，金融指數漲1.17%。
台積電早盤最高1810元，漲45元，漲幅2.55%，市值暴增新台幣逾1.16兆元，逼近47兆元，盤中漲25元，漲幅1.4%，其他電子權值股鴻海小漲1元，台達電、日月光投控均勁揚2%，聯發科漲約3%，記憶體族群南亞科和華邦電盤中翻黑觸及跌停，分別達265元及104.5元。
股價超過千元的高價股漲多於跌，暫居「31千金」。
台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，受到美國製造業景氣創2022年以來最速成長的激勵，美股2日同步走揚，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.27%，帶動台股今天一開盤大漲逾600點。
觀察台股後市，沈建宏提醒，近期台股融資餘額已超過3700億元，持續關注籌碼面，預期盤勢波動加大，短線震盪格局為主。
（責任主編：莊儱宇）
