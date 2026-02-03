台股爆量震盪 力守32000點 台積電盤中漲25元

真的誤會啦！台南市一家鐵板燒店近日暴紅，原因是一段影片讓人笑翻，成為網路夯文。深夜獨自值班的男師傅，趁店內沒顧客去上廁所，剛好有大叔進門消費，師傅趕著招呼突然進店的客人，從廁所衝出褲子沒穿好又跌倒，大叔以為對方別有企圖，趕緊退後離開。更令人爆笑的是，大叔離開後還偷偷地回店外偷拍男師傅，店員將畫面po上網，也向客人道歉，但也讓所有網友笑翻。

太報 ・ 22 小時前 ・ 21 則留言