台股爆8530億史上最大量！外資賣超298億元 大賣這檔「記憶體股」逾3.5萬張

台股今日（1/7）總成交值高達8530.1億元，刷新史上新高紀錄。大盤收跌140.83點，以30435.47點作收；三大法人合計賣超360.43億元。外資今日以記憶體股華邦電、力積電為倒貨重點，另如台積電、鴻海、群創以及0050也是出脫標的。

華邦電收盤漲2.4%，以106.5元作收，成交張數高達34萬9,278張，位居今日成交量個股第5名，且是外資賣超第1名個股。力積電漲3.04%，收在49.2元，成交量達53萬3,707張，排名第2。台積電股價則從高檔拉回整理，收跌30元，以1675元作收，跌幅1.76%，成交量達4萬9,644萬張，外資賣超個股排第3。

外資昨日買超28.41億元，今日轉手賣超298.71億元。自營商昨買超91.98億元，今加碼22.79億元，已連4買。投信昨賣超27.79億元，今再度出脫84.51億元，已連9賣。

統計今日外資賣超前10名個股，依序為華邦電3萬5,608張、元大台灣50共3萬5,532張、台積電2萬6,816張、玉山金2萬3,325張、期街口布蘭特正2（00715L）2萬2,404張、群創1萬9,379張、主動統一台股增長（00981A）1萬6,725張、力積電1萬6,379張、合庫金9,959張以及鴻海8,417張。

至於今日成交量前10名個股依序為友達85萬0,218張、力積電53萬3,707張、旺宏46萬4,307張、群創35萬4,573張、華邦電34萬9,278張、華新26萬3,531張、聯電23萬0,884張、南亞20萬5,128張、群益台灣精選高息（00919）18萬1,590張、南亞科16萬4,635張。

