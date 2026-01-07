台股爆8530億天量 破歷史紀錄! 收跌140點 台積電跌30元至1675元

台股週三收盤跌了140.83點，以30435.47點作收。資料照



AI題材延燒，道瓊、標普指數週二雙創新高。台股連2日創高，今日（1/7）開低走低，早盤以30412點開出，權王走低，盤中指數最低跌270點至30306點，但鴻海、日月光投控持續走高，尾盤跌勢略收斂。收盤跌了140.83點，以30435.47點作收，跌幅0.46%。今日總成交值達8530.1億元，刷新史上新高紀錄。

道瓊工業指數週二上漲484.90點，以49462.08點作收，漲幅0.99%。標普500指數上揚42.77點，收在6944.82點，漲幅0.62%。那斯達克指數上漲151.35點，以23547.17點作收，漲幅0.65%。費城半導體指數勁揚204.48點，收在7650.93點，漲幅2.75%。

台積電ADR週二續漲1.61%，以327.43美元作收，股價續創高。權王台積電開盤跌40元，以1665元最低點開出，盤中最高則為1685元，股價從高檔拉回整理。雖最後一盤湧進4905張買單，仍不敵沉重賣壓。收盤跌了30元，以1675元作收，跌幅1.76%，仍在所有均線之上。單日成交張數達4萬9,644萬張，逼近5萬張。公司市值來到43.44兆元。

主要權值股漲跌互見，晶圓代工2哥聯電盤中亮燈漲停至收盤，目前股價54.1元。記憶體大廠南亞科近日股價飆漲，已躋身台股第12大權值股，排名超越聯電；今日股價續漲5.47%，以241元作收。鴻海、日月光投控、緯穎皆漲逾1%，聯發科、中華電小漲。但台達電、中信金跌逾1%，富邦金、國泰金亦小挫，廣達維持282元平盤價。

記憶體族群續揚，旺宏亮燈漲停，現股價57.6元。群聯、力積電漲逾3%，股價各收在1675元、49.2元。華邦電漲2.4%，以106.5元作收。鈺創則下挫2.87%，收在61元。

今日總成交值達8530.1億元，超越2021年5月12日創下的7828.25億紀錄。成交張數1412萬張；委買張數2881萬張，委賣張數1780萬張。

