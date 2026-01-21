台股爆8704億歷史天量！收跌513點 法人這樣看後市
連漲3天的台股，今天重挫513點，跌落至3萬1246點，跌幅1.6％，成交量驚爆出8704億元歷史單日最高天量；個股來看，台積電下跌1.9％，引領跌勢；股王信驊下跌3.5％，多頭人氣股南亞科盤中跌停，都讓多頭信心動搖。
展望後市，群益半導體收益ETF（00927）暨群益台灣精選高息(00919)經理人謝明志強調，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠，建議投資人可適度透過精選優質科技高息股之台股科技半導體高息ETF來參與，既把握由需求提升所推動的科技股成長行情，也順勢建立穩健收益來源。
謝明志認為，整體而言，在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下，台股中長期仍可望維持偏多格局，如遇短線整理，不失為分批進場佈局之契機，也有助順帶降低持股成本。
檢視25檔台股高息ETF，今年以來截至20日為止，含息表現平均6.23%，其中，群益半導體收益(00927)上漲16.2%漲幅居冠，且是唯一勝過大盤的。
進一步觀察今年來日成交量逾萬張的台股高息ETF，包括群益台灣精選高息(00919)、群益科技高息成長(00946)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、統一台灣高息動能(00939)今年來含息漲幅逾7%。
新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，今年美股那指本益比飆升至37倍、遠高於標普500指數的22倍，部分外資擔心AI股的高估值表現，恐加速泡沫化疑慮擴大，開始建議投資人2026年採納「投資AI相關類股，但不直接買AI」的迂迴投資策略，主要看好的是「電氣化與基礎設施」領域，包括「電網營運商」、「輸電設備供應商」與「再生能源開發商」，公司基本面正處於結構性成長的浪頭上，可捕捉AI成長紅利，兼顧科技股過熱風險高漲，加上股價估值合理，相較投資純科技股，電力實體建設類股具備產業非週期性成長優勢，能在AI泡沫修正時提供強韌支撐。
投資人如果想參與美國電力產業投資主題，台新投信建議可考慮投資美國電力基建ETF，透過ETF方式參與美國電力科技新時代，可以完整布局美國電網營運商、電力設備龍頭與關鍵公用事業企業，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸，兼具成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，把握AI電力基礎建設的結構性機會。
根據Lipper統計，截至1/16為止，基礎建設主題基金今年以來報酬率全數翻正，表現最好的新光美國電力基建息收ETF基金，上週漲幅5.24%，今年以來7.46%，在同類型基金表現一馬當先。
