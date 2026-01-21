台股爆8952億元新天量 三大法人賣超774億元

（中央社記者曾仁凱台北21日電）台股連創新高後，今天受美股重挫拖累，加上台指期壓低結算，集中市場終場下跌513.62點，收在31246.37點，失守5日均線31372點；今天成交值爆出新台幣8952.21億元，超越今年1月7日的8817.36億元，創下台股歷史新天量。

根據台灣證券交易所統計，今天三大法人同步站在賣方，合計賣超774.11億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超440.63億元；投信賣超175.96億元，創史上最大單日賣超紀錄；自營商今天同步減碼賣超157.52億元。

個股方面，外資今天賣超前3名為友達6萬1332張、群創5萬9805張及元大台灣505萬6688張；台積電今天遭外資賣超1萬7749張，居賣超榜第12名。

買超榜方面，外資今天買超前3名為主動元大AI新經濟3萬817張、燿華2萬5154張及華航2萬601張。

台股今天創下歷史新天量，爆量收黑，群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，由於台股現在已站上3萬點，漲跌1%就是300多點，修正起來會特別有感。台股近日連連創高，今天下跌513點，換算跌幅1.65%，尚屬合理修正。

曾炎裕提醒，台股連續長多，投資人已習慣每天多頭架構，像前幾天都是開低走高；惟今天幾波下殺，終場收在相對低點，得留意高點轉折。

至於近日台股連創新高，三大法人卻站在賣方，尤其外資頻頻賣超，曾炎裕認為，這主要是因為台積電，台積電目前外資持股比重超過7成，手中持股都是賺錢，隨股價不斷攻高，部分操作型的外資調節持股，未必代表看壞後勢。（編輯：張良知）1150121