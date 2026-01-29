台股爆9300億巨量該逃嗎？ 專家：健康回測

台股今天（29日）盤中創下32996點歷史新高，並爆出9307億元歷史天量。（示意圖：motion elements）

台股今日（29日）盤中創下32996點歷史新高，並爆出9307億元歷史天量，投資人面對股市「天天天量」心情更是七上八下。專家指出，主要是有賺錢的人選擇先落袋為安，但目前的震盪屬於短線急漲後的「健康回測」。投資人不必恐慌，可靜待指數拉回至10日線3萬2附近再行分批布局。(請聽AI報導)

台北股市今天終場下跌267點，收在32536點。成交量爆出9307億元的「歷史天量」，這是台股史上首度單日成交量突破9000億大關，專家指出，終場下跌，顯示市場在高檔進行劇烈換手與資金洗牌，有賺錢的人選擇先落袋為安。

專家認為，雖然上市成交量驚人，但上櫃市場表現相對溫和，顯示資金正從權值股外溢到其他中小型族群。台股一月份已經大漲4千點左右，短線漲幅已高。

今天盤勢呈現典型的高檔震盪消化賣壓。儘管指數攻高後回檔，但觀察國際盤勢，美股費城半導體、標普 500指數近期頻創新高，顯示全球資金行情還沒有結束，多頭格局依舊穩健。依照歷史經驗，天量之後往往伴隨天價，短線震盪並不代表多頭行情終結。(以上新聞楊清緣編輯，AI報導)