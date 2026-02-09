台股狂噴621點 聯發科股價超車台積電

▲台股在上周五美股以及亞洲股市慶賀行情帶動下，重返32K。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股封關倒數三天，9日迎來絕地大反攻，結束愁雲慘霧的走勢，終場報復性反彈621點，漲幅1.96%，重返32K，收在32404點。

美國股市上周五反彈大漲，輝達狂噴7.9%，美國總統川普在社群平台發文祝賀道瓊攻破5萬點大關，並說任期結束將衝上10萬點，加上日本首相高市早苗領軍的自民黨大勝，日股狂歡派對，帶動亞洲股市的氣氛，也帶動台北股市一舉站回五日線，成交量6308億元。

台積電9日盤中平歷史高點1835元，終場收在1815元，上漲1.97%，聯發科股價超越台積電，收在1830元，上漲7.02，且盤中高點1870元，逼近漲停價位。

記憶體族群也全面反攻，記憶體四雄中，旺宏率先亮燈並緊縮漲停價位88.8元直至收盤，華邦電隨後亮燈收在107.5元，南亞科上漲3.9%、收在274.5元，力積電則是開高走低，收63.8元、漲幅0.47。

光通訊族群表現強勢，光環、波若威、智邦漲停作收，聯亞、光聖漲幅超過9%，華星光上漲6.2%、收338.5元。

面板雙虎9日開高走低，群創位居成交量排行第二名，尾盤跌幅3.21%，收21.1元；友達同樣早盤即翻黑，下跌1.32%，收15元。

台塑四寶中的台化，由於鈣鈦礦題材發威，收在漲停價42.95元，南亞玻纖布題材走俏，收在78元、漲幅6.12%。

