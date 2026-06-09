台股狂奔創新高！命理專家示警「下半年最大風險」：沒投資AI

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楊登嵙教授分享自身投資經驗，他依照2026年丙午火馬年為投資參照，看好AI族群相關個股。（AI示意圖／楊登嵙提供）

宇宙有九大行星運轉，地球身在宇宙之中，就會受其影響，風水學「三元九運」的「八艮土運」從 2004 年開始， 2023 年底結束，這些年旺土、金行業，土就是房地產，金就是電子業，在這20年大行其道。而從 2024 年開始到 2043 年，這 20 年正式進入了「九紫離火運」，旺火、木行業，火就是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。AI族群更是重中之重!「國師」楊登嵙教授神準預言AI族群大漲，示警下半年「最大風險」就是「沒投資AI」。

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「國師」楊登嵙教授分享自身投資經驗，他依照2026年丙午火馬年為投資參照，看好AI族群相關個股，今年截至5月底績效結算，股市獲利已達250％。AI短期的股價上下波動難免，但長遠來看仍是投資主流的產業，「人不理財，財不理你。」股票不可能天天漲，股價盤整下來才有買點，才有利潤空間，「強者恆強，抱強不抱弱。」，投資人一定要做好功課再投資!

AI 在短時間內不太可能「泡沫化」或快速消失，主要原因在於它已經從概念炒作階段進入實際應用階段。AI 已經被廣泛應用於：客服與聊天機器人、軟體開發輔助、醫療影像分析、製造業品質檢測、金融風險管理、翻譯與內容生成、…..等。它能提升幾乎所有產業的生產力，而不是只服務單一市場。全球企業已投入數千億甚至上兆美元基礎建設，包含資料中心、GPU 叢集、AI 雲端服務、專用晶片、…等。現在的 AI 不只是模型，而是包含：晶片供應商、雲端平台、軟體工具、資料服務、企業解決方案、教育與培訓、….等，形成龐大的產業鏈，降低了整體產業突然消失的可能性。

因此，整個 AI 產業短期內全面崩潰的可能性很低，而且正在蓬勃發展中。在企業方面，Amazon、Microsoft、Google、Meta、OpenAI、SoftBank 與 NVIDIA 等巨頭正投入前所未有的資金，推動全球 AI 發展。隨著投資規模從數百億美元提升至數兆美元等級，AI 已成為全球經濟與科技競爭最重要的戰場之一，而這場競賽才剛剛開始。2025 年，美國 AI 私人投資金額約達 2,859 億美元，中國 AI 私人投資金額約為 124 億美元，英國 2025 年 AI 投資約達 59 億美元，法國則投入約 44 億美元發展 AI 產業，德國則以工業 AI、智慧製造與自動化技術見長，2025 年投資金額接近 39 億美元。作為歐洲最大經濟體，德國正積極將 AI 技術導入汽車、機械與製造產業。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說:AI 將創造全新職位並重塑生產力，強調應擁抱 AI 作為協作工具，他特別指出，「懂得利用 AI 的專家將會取代那些不熟悉 AI 的人。」更何況明年2027年(丁未年)火羊年， 火就是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。AI族群更是重中之重!

AI 與過去幾次科技泡沫，例如 2000 年的網路泡沫；AI哪些個別公司、技術會出現泡沫？

沒有獲利模式的 AI 新創。 估值過高的 AI 概念股。 缺乏技術門檻的 AI 應用。 單純依賴「AI」名義募資的公司。

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