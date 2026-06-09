台股狂奔創新高！命理專家示警「下半年最大風險」：沒投資AI
宇宙有九大行星運轉，地球身在宇宙之中，就會受其影響，風水學「三元九運」的「八艮土運」從 2004 年開始， 2023 年底結束，這些年旺土、金行業，土就是房地產，金就是電子業，在這20年大行其道。而從 2024 年開始到 2043 年，這 20 年正式進入了「九紫離火運」，旺火、木行業，火就是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。木：老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。AI族群更是重中之重!「國師」楊登嵙教授神準預言AI族群大漲，示警下半年「最大風險」就是「沒投資AI」。
「國師」楊登嵙教授分享自身投資經驗，他依照2026年丙午火馬年為投資參照，看好AI族群相關個股，今年截至5月底績效結算，股市獲利已達250％。AI短期的股價上下波動難免，但長遠來看仍是投資主流的產業，「人不理財，財不理你。」股票不可能天天漲，股價盤整下來才有買點，才有利潤空間，「強者恆強，抱強不抱弱。」，投資人一定要做好功課再投資!
AI 在短時間內不太可能「泡沫化」或快速消失，主要原因在於它已經從概念炒作階段進入實際應用階段。AI 已經被廣泛應用於：客服與聊天機器人、軟體開發輔助、醫療影像分析、製造業品質檢測、金融風險管理、翻譯與內容生成、…..等。它能提升幾乎所有產業的生產力，而不是只服務單一市場。全球企業已投入數千億甚至上兆美元基礎建設，包含資料中心、GPU 叢集、AI 雲端服務、專用晶片、…等。現在的 AI 不只是模型，而是包含：晶片供應商、雲端平台、軟體工具、資料服務、企業解決方案、教育與培訓、….等，形成龐大的產業鏈，降低了整體產業突然消失的可能性。
因此，整個 AI 產業短期內全面崩潰的可能性很低，而且正在蓬勃發展中。在企業方面，Amazon、Microsoft、Google、Meta、OpenAI、SoftBank 與 NVIDIA 等巨頭正投入前所未有的資金，推動全球 AI 發展。隨著投資規模從數百億美元提升至數兆美元等級，AI 已成為全球經濟與科技競爭最重要的戰場之一，而這場競賽才剛剛開始。2025 年，美國 AI 私人投資金額約達 2,859 億美元，中國 AI 私人投資金額約為 124 億美元，英國 2025 年 AI 投資約達 59 億美元，法國則投入約 44 億美元發展 AI 產業，德國則以工業 AI、智慧製造與自動化技術見長，2025 年投資金額接近 39 億美元。作為歐洲最大經濟體，德國正積極將 AI 技術導入汽車、機械與製造產業。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說:AI 將創造全新職位並重塑生產力，強調應擁抱 AI 作為協作工具，他特別指出，「懂得利用 AI 的專家將會取代那些不熟悉 AI 的人。」更何況明年2027年(丁未年)火羊年， 火就是AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工。AI族群更是重中之重!
AI 與過去幾次科技泡沫，例如 2000 年的網路泡沫；AI哪些個別公司、技術會出現泡沫？
沒有獲利模式的 AI 新創。
估值過高的 AI 概念股。
缺乏技術門檻的 AI 應用。
單純依賴「AI」名義募資的公司。
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60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
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營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
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「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見
全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
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台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
散戶心頭好！前10大「運鈔車」等級ETF 上車數錢了！
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牛市結束了？4大投資心法！「這句」最重要
美國經濟儀表板連續24個月維持「擴張」綠燈，顯示基本面依然穩健，牛市格局未變。面對台股近期震盪，法人強調美股牛市由強勁企業獲利支撐，建議投資人採取「下跌買入」策略。除了AI與雲端需求持續強勁，投資機會正擴散至中小型股、醫療及金融領域。建議維持股債均衡配置，核心佈局美國及新興市場平衡型基金，並透過分批佈局或定期定額掌握長線獲利契機，有效抵禦市場短線波動風險。