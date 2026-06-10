台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光

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台股10日受到美股走弱及國際地緣政治風險升溫衝擊，終場重挫1478.9點，收在43225.54點，不僅跌破月線支撐，更創下台股史上第六大單日跌點紀錄。外資持續大舉調節，單日賣超高達935.73億元，連續3個交易日累計提款2791億元，引發市場高度關注後市走向。

台股老仙覺、資深分析師杜金龍表示，台股自46552點歷史高點回落後，依據波浪理論（Elliott Wave Theory）推演，目前可能正處於「第四波修正」階段，短線修正尚未結束。他指出，本波回檔幅度保守估計約4000至6000點，若以常見的0.382回檔比例計算，指數甚至有機會回測36000點附近，也就是本波主升段起漲區。

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杜金龍分析，未來市場需密切觀察40000點整數關卡以及38000點季線支撐。其中40000點為第一道重要防線，若跌破則須留意進一步測試38000點甚至36000點的可能性。他強調，投資人不應輕忽修正風險，現階段最重要的是資金控管與分批布局。

儘管對短線行情相對保守，但杜金龍仍看好台股中長期發展。他認為，此次修正屬於主升段後的正常整理，待籌碼沉澱後，市場有望迎接下一波攻勢，甚至在明年5月前出現「末升段」行情，高點區間有機會挑戰47000點至53000點。

面對市場恐慌賣壓，杜金龍也透露自己已開始逢低布局台積電。他表示，當市場大跌、台指期自高點回落約6000點時，已出現具吸引力的進場價位，因此選擇加碼台積電，但僅增加約10%至15%部位，並未全面重押。杜金龍指出，台積電合理價值約落在2000元水準，若股價回落至2135元附近，不僅具備技術面支撐，也將是中長線投資人值得留意的進場區間。

除了個股之外，即將除息的主動式ETF（指數股票型基金）00981A也受到市場關注。杜金龍建議，可在30元附近分批布局，若回落至28元則可考慮提高持股比重，以降低整體波動風險。

另一方面，被市場稱為「多頭總司令」的東海大學財金系客座教授張錫則認為，目前台股仍屬健康修正，若企業獲利持續成長、AI（人工智慧）產業動能延續，年底仍有機會再創新高，樂觀情境下甚至可望挑戰5萬點大關。

專家認為，雖然短期市場震盪加劇，但AI題材與企業基本面仍具支撐力道。投資人若能掌握分批進場、保留現金與風險控管原則，本波修正反而可能成為中長線布局的重要契機。

（封面圖／翻攝《杜金龍》粉專）

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