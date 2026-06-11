台股狂瀉千點再大幅收斂「終場收復43K」 台積電平盤2250、鴻海小跌至258.5元

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台股今日宛如坐上雲霄飛車，一度下殺後又大幅收斂，終場小跌76點，收復4萬3,000點大關。（本刊資料照）

台股今日宛如坐上雲霄飛車，先是以平低盤開出，接著狂跌逾千點險些失守42K，來到42,006.39點，不過午盤大幅收斂千點，最終下跌76.08點，以43149.46點作收。台積電平盤收在2,250元、聯電小漲5元至125元，至於台勝科、百容、南茂等則是漲停板。

台股今（11日）以43,172.21點開出，以平低盤開出，一度翻紅衝至最高43,463.03點，接著近10時一路下殺探低逾千點，最低來到42,006.39點，上下震盪1,456.64點，不過午盤大幅收斂逾千點，最終小跌76.08點、跌幅0.18％，收在43,149.46點，成功收復43K，成交量12,579.75億元。

廣告 廣告

台積電（2330）今日以2,240元開出，最高來到2,260元，最終收在2,250元；台達電（2308）以2,170元開出，最高來到2,230元，小跌40元，收在2,160元；鴻海（2317）以260元開出，下跌4.5元，收在258.5元；聯電（2303）以119元開出，最高來到126元，終場上漲6.5元，收在125元。

電子零件組、光電、半導體等股票漲停，百容（2483）以31.5元開出，漲停至34.65元；聯一光（3441）以65.1元開出，漲停至71.5元；台勝科（3532）以268元開出，漲停至297元；凱鈺（5468）開盤即漲停至19.8元；安碁（6174）以47元開出，漲停至51.7元；立凱-KY（5227）以25.3元開出，漲停至28.1元。

中化生（1762）以37元開出，跌停至35.5元；訊芯-KY（6451）以545元開出，跌停至499.5元；全新（2455）以343元開出，跌停至320元；光譜（5381）以32.05元開出，跌停至30.65元；風青（2061）以36元開出，跌停至32.95元；尚茂（8291）以46.75元開盤即跌停；麗升能源（8087）以37.45元開出，跌停至34.1元。

更多鏡週刊報導

台股大怒神回測42K！上下震盪1456點 AI權值股走弱

縱放載瓦斯毒駕、撞斷所長腿 「佛系法官」曾判罵人「龜兒子」無罪

毒駕撞斷警腿仍獲釋 前檢察官談佛心法官：檢警請票還得挑黃道吉日

邊開卡車邊看TikTok截圖13秒分心 日本卡車駕駛追撞2車奪6命