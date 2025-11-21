台股狂瀉近千點失守季線 國安基金操盤手說話了





美股昨（20）日收盤四大指數翻黑，輝達下跌3.15%，台積電ADR跌1.72%，受此影響，台股今（21）日失守季線，終場下殺991.42點，收26434.94點。對此，國安基金操盤人、財政部次長阮清華表示，台灣今年經濟基本面十分穩健，經濟成長率可望超過5%，加上從輝達財報來看，並没有AI泡沫化的問題。

台股今日大盤開低走低，電子權值股領頭羊台積電下挫70元，跌幅逾5%，鴻海下跌11.5%，跌幅4.86%，聯發科下跌40元，跌幅3.37%。

廣告 廣告

自營商賣超152.74億元，投信賣超12.62億元，外資及陸資賣超915.36億元，合計賣超1082.73億元，為史上第4大賣超金額。

根據《中央社》報導，阮清華表示，今天股市其實是受到國際影響，特別是美股的影響，不只是台股，包括韓國、日本、香港等股市幾乎全面下挫。他認為台股目前基本面相當穩健，預期台灣今年經濟成長率會超過5%以上，就經濟體質來講，這可能是短期的波動。

阮清華提到，國安基金會密切關注整體國際政經情勢變化，並妥適處理，「現在國安基金還沒退場，我們會看整個市場的狀況」；股市是經濟的櫥窗，若經濟好，長遠來說不用太擔心，投資人還是要注意自己能承擔的風險，進行妥適的操作。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



全力拚併購中工！ 寶佳再出手 持股攀升逾15%

AI是熄火不是崩？專家點名3大權值股：跌到「這價位」閉眼買

台股下挫853點 台積電重摔55元 恐回測季線