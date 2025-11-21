台股狂瀉800點，輝達剛救全村今吐回！阮慕驊傻眼嘆一事很傷：投資人要撐住

台股11月份2個交易日合計狂洩近1200點，20日在美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）財報、財測表現亮眼的情況下，台股20日加權指數收27426點，狂漲846.24點或3.18%，總成交值5923.68億元。然而，在市值王輝達展現「救全村」的威力後，今（21）日台股開盤卻重挫超過800點，讓財經專家阮慕驊直呼，全球投資者的傻眼可能莫過於今天了！

AI晶片霸主輝達第三季財報繳出單季營收570億美元的亮眼成績，季增22%、年增62%；此外，在第四季營收指引上，位居全球市值最高企業的輝達預測將達到650億美元，上下加減2%，雙雙超乎市場預期，帶動其盤後股價勁揚逾3%。而在財報公布前，輝達11月股價一度拉回近8%，但過去3年已累計漲幅1200%。

廣告 廣告

輝達股價盤後交易上漲超過4%。這也讓20日台指期盤前試搓一度大漲逾700 點，最終台股加權指數終場狂漲846點；未料，而後美股主要指數全面重挫，道瓊工業指數終場下跌386.51點或；標準普爾500指數下跌103.4點；那斯達克指數下跌486.18點2.15%；費城半導體指數下跌317.96點。受受到美股4大指數全面下跌影響，台股21日開盤以26821.97點開出，大跌604.39點，跌幅達2.2%，隨後跌勢持續擴大。

阮慕驊今在臉書表示，美股那斯達克指數從開盤漲2.18%，到收盤跌2.16%，上下差了超過4%，其中輝達從大漲到大跌，收盤竟跌了近3%。輝達才剛給出亮眼財報、且財測更上層樓，但市場反而趁利多出貨。他進一步說，然而，美股的這根黑棒真的很傷，台股昨天才大漲846點，台指期貨夜盤已經跌了794點，幾乎全數回吐，「今天該不會是黑五吧！大家可要撐住。」

更多風傳媒報導

