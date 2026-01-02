台股狂熱！2025年總開戶數破1,376萬創新高 四大利多帶動投資版圖改寫

台股示意圖。圖/本報系資料照片

隨著台股連續三年漲幅亮眼，國人參與股市熱度在2025年達到新巔峰。根據臺灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股總開戶人數衝上1,376萬7,825人，對比2024年底的1,321萬6,041人，全年淨增高達551,784人，顯示台股市場吸金動能強勁。

法人分析，2025年台股開戶數續寫新高，主要受惠於四大利多帶動：首先是數位券商工具普及，再來是台積電（2330）等權值股帶動的投資效應，第三點為ETF定期定額投資風氣盛行，最後是年輕族群與家長提前為子女布局的趨勢，讓投資版圖加速改寫。

廣告 廣告

觀察2024年與2025年12月的年齡層數據對比，台股投資結構呈現明顯的「向下扎根」趨勢。19歲以下族群，開戶數由58萬1,626人成長至67萬5,865人，全年增加9萬4,239人，占比從4.4％提升至4.91％，法人表示這顯示國人理財觀念普及，父母持續為小孩子向下扎根，及早進入投資市場。

20-30歲族群開戶數則由172萬6,819人增至178萬5,880人，年增5萬9,061人，顯示「新進少年股神」人數隨著台股熱持續增加，年輕人透過股市交易參與AI產業升級與經濟成長。

61歲以上的壯老族群全年則增加22萬51人。法人指出，此部分增長除新開戶外，亦包含因人口老化使得原本51-60歲族群跨過年齡門檻所致，該年齡層資金普遍較充裕，成為市場表現的穩定基石。

若單看2025年12月表現，總開戶數較11月份增加約5.3萬人。其中，20-30歲年輕人單月增加約1.9萬人，為各年齡層中單月淨增最多的自然人群體，年輕人增速快，使台股投資年輕化趨勢明顯。

【看原文連結】

更多udn報導

曹西平遺產乾兒子能全領？律師：1情況讓手足拿不到

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 網驚：竟送驗蟑螂品種

瑞士酒吧跨年惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

他曝台人1行為讓外國人反感 網：存在感刷過頭