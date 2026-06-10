台股狂跌！凱基投顧董座：多頭回檔10%正常

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲凱基證券今日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會。（圖╱凱基證券提供）

[NOWNEWS今日新聞] 全球股市仍籠罩在一片烏雲之下，台股今（10）日再度上演重挫行情，指數終場大跌1478.9點，失守4萬4大關，創下史上第六大跌點，近期行情也引發投資人恐慌。對此，凱基投顧董事長朱晏民表示，現在就是漲多回調，而多頭市場中有5%到10%的回檔都很正常，且回檔繼等於股價打折「讓你買」，是值得撿便宜的好時機。

近日台股猶如坐雲霄飛車，短短3個交易日內先重挫逾1500點、再強彈1200點，今日再大跌超過1400點，隨著美國通膨疑慮推高升息可能，市場對高評價AI科技股開始重新檢視估值，短線震盪恐將持續。

台股漲多難免波動大！仍可進場買、勿高槓桿投資

凱基投顧今日舉行「凱基鑫觀點」投資展望記者會，朱晏民指出，過去幾個月AI代理蓬勃發展，AI企業Entropic已經開始獲利，可以確定AI資本支出可以持續下去，對台灣以AI基礎建設為主的供應鏈，是非常正面的訊息，因此，台股短線上看起來比較像是漲多的技術性回調，當然指數漲多，難免都會有一些比較大的波動。

廣告 廣告

他分析，台股基本面依然非常紮實，除了COMPUTEX剛結束，財報季也剛結束，推升AI股價力道短時間內有些消失，不過，下個財報季，如果AI發展仍以現在的速度發展，資本支出仍有上修的可能性，就會帶來另一波推升股價的力道，但在那之前，股市可能仍面臨漲多的不確定性波動。

朱晏民認為，股市回檔，其實是等於股價打折讓大家買，且AI趨勢確立，基本面好的情況下，都是投資人可以進場、「撿便宜」的絕佳切入時機。他也建議，現在市場有出現不少高槓桿「四貸同堂」族群，投資人留意槓桿不要開太大即可。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

尾盤預遇壓！台股終場跌1478點收最低點 「這族群」逆勢走強

權值股全倒！台股午盤跌988點 央行「一句話」營建股逆勢走強

台股現熊市？立委憂「四貸同堂」 央行總裁：最近修正是健康的