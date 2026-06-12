台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測

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財經中心／李宜樺報導

台股指數大飆，財經專家林昌鑫卻在節目中示警，強調市場籌碼尚未大幅換手，下週仍須提防大盤出現回測風險。（示意圖／PIXABAY）

台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬多點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。

林昌興分析指出，從整個宏觀的大方向來看，這幾天的台股大漲，雖然讓許多投資人的損益回到平衡甚至小賺，但市場目前僅看到融資在一天增、一天減地反覆拉扯，盤面上根本「沒有看到籌碼的大幅換手」。

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林昌興進一步直言，目前外資也沒有出現連續性進場大買的訊號，這一波修正本質上依舊是在「殺估值、殺融資、殺槓桿」的階段。對於許多本益比過高、估值過高的概念股，股民應該趁著這波大反彈的機會，冷靜重新檢視並調整手頭的部位，而不是看到大漲就一頭熱衝進去。

籌碼未大幅換手 下週兩大事件卡關

針對未來的盤勢發展，林昌興在節目中明確點出，從下個禮拜開始，市場絕對不是歌舞昇平，投資人必須高度警戒兩大關鍵事件。

第一是「日本央行到底會不會升息」，目前市場專家一致認為日本央行必須有所動作，如果日本央行宣布升息，這代表全球資金將會面臨回抽的壓力，屆時市場勢必會再狠狠「回測一下」。

第二個觀察重點則是「聯準會的態度」，雖然預期聯準會應該會維持利率不變，既不降息也不升息，但仍需緊盯新任官員華許所釋放出的風聲。在兩大變數夾擊下，下週市場的震盪幅度絕對不會比這禮拜低。

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