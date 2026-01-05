台股狂飆破3萬大關！新台幣強彈、午盤暫收31.389元

台股衝破3萬點，新台幣午盤收31.389元、升3分。資料照



美股元旦開出紅盤，台股今（1/5）日站上3萬點大關，熱錢也回流，新台幣匯率以持平開出，在外資大舉匯入，匯價直接升破31.4元整數關卡，更觸及31.371元，在進出口商進行實質拋補，匯價在31.38元附近盤整，午盤收31.389元、升3分，台北外匯公司成交金額4.81億美元。

繼美股延續多頭氣勢，今年開春第2個交易日，台股狂飆989點，挑戰史上第二大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，在熱錢回頭買超，也推升新台幣走揚。

廣告 廣告

新台幣匯率一早以31.42元開出，隨著台股飆漲，匯價直接升破31.4元，在外資偏匯入，在多日回測之下，午盤站上31.3字頭，創下半個多月以來的新低，午後央行是否會進場調節，匯價是否站穩31.3元價位備受關注。

美元指數上揚至98.6價位，人民幣兌美元中間價為7.023，日本央行雖然升息，但日圓兌美元持續走弱、來到157附近，韓元持續1447附近盤旋，星幣在1.287左右。

更多太報報導

新台幣匯市封關收31.438元 全年升值4.27% 創5年最大升幅

封關倒數！新台幣連六紅、擦邊31.3字頭 央行尾盤回防收31.4元

二度駁斥經濟學人！央行8大論點強硬回擊 強調絕無刻意壓低匯價