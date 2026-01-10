台股狂飆背後投資數據揭露 大家最夯的竟是這種操作！
財經中心／余國棟報導
AI資金熱，市場資料預計，AI規模將於2029年突破1兆美元，2024到2029年年複合成長率32％。永豐金證券透過大戶投APP下載近百萬次數據觀察，發現台股持續創新高之際，用戶投資行為正走向聰明「高頻觀察、理性出手」的新常態：擁抱0050 等ETF成分股的價值型用戶年增最多，另近一年中交易8檔以上股票的靈活交易用戶突破45萬人、年增15％，為群別中次多。顯示投資人正在以靈活輔以價值配置，應對台股新高時代。
過去一年，投資人對證券業提供的數位交易平台，與即時決策工具的依賴程度明顯提升，大戶投APP每日活躍用戶數（DAU）年增幅高達逾三成，目前下載即將破百萬次。為幫助客戶在2026年的開始「了解自己怎麼投資」，永豐金證券連續五年將用戶龐雜的交易數據轉化為易理解的行為輪廓，包括納入交易次數、檔數、持股集中度、標的切換頻率與商品類型，協助投資人了解自身在市場中的行動模式，而非單一績效表現。
數據發現，去年前11個月，「靈活猴子」與「價值長頸鹿」增最多，分別年增15％與22％，整體「策略分化、節奏拉開」新投資習慣症出現。投資人不再只是聚焦單一主流題材，而是在不同產業與標的間靈活調整配置，操作風格開始多元，
積極型獵豹：近一年交易次數超過80次，擅長快速辨識波動機會，以高交易頻率追求短期報酬。靈活型猴子：近一年交易標的超過8檔，特色策略切換速度快，能在不同產業與題材間尋找動能。紀律型大象：偏好零股或存股。操作節奏穩定，長期遵循系統性操作與定期定額策略。分析型貓頭鷹：重視基本面與數據邏輯，每一筆交易皆有明確依據。價值型長頸鹿：偏好0050等成分股投資，聚焦長期趨勢、結構性成長潛力投資標的。洞察型樹懶：耐心觀察、低頻操作，在高波動市場中維持高度穩定度。平台透過年度回顧揭示用戶在百萬級樣本中的行為排名，讓投資人在趣味互動中提升自我察覺，並於年末檢視策略、優化資產配置。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
