台股狂飆》國安基金意外退場 高歌離席大賺53%

史上最久的護盤終於結束，財政部宣布，國安基金退場，回歸證券交易市場機制。財政部強調，仍會持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議，討論是否授權執行安定市場任務。這次國安基金大賺65.31億餘元，投資報酬率高達53%。

邁入2026年來，台股一路往上衝，在AI持續發威下，台股一口氣衝上3萬點，創歷史新高，已經進場達279天的國安基金，今天召開國安基金例行委員會議，決定退場，跌破外界眼鏡。

由於市場普遍認為，台股雖在高點，但台美貿易關稅未定、地緣政治衝擊仍存、全球經濟情勢未明下，國安基金退場機率不高，未料，國安基金卻意外宣布退場。

國安基金這次護盤是去年4月美國川普政府突然宣布實施對等關稅，造成股災，國安基金因此緊急啟動進場，並創下史上最長護盤紀錄，高達279天。

這次國安基金進場護盤投入122.5億元，目前持股市值達186.9億元，獲利約65.31億餘元，投報率高達53%。

國安基金過去進場護盤8次，從2000年台灣政權首度輪替、網路泡沫、三一九槍擊案、金融海嘯、歐債危機、人民幣匯改、新冠疫情、烏俄戰爭等因素進場護盤，國安基金過去進場護盤僅首度政黨輪替時賠錢500億元外，其他全數獲利，戰績相當亮眼。