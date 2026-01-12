台股狂飆》國安基金退場 黃昭堂：急流勇退正當時

國安基金晚間宣布退場，引起市場譁然。針對國安基金對台股後市影響，法人普遍樂觀以待，富邦投信董座、國內ETF推手黃昭堂笑說：「短期雖對投資人信心有衝擊，但影響不大，整體來看，台積電後市展望佳，全球經濟表現也樂觀，現在國安基金急流勇退正是時候。」

史上最久的護盤12日終於結束，財政部宣布，國安基金退場，回歸證券交易市場機制。由於市場普遍認為，台美貿易關稅未定、地緣政治衝擊仍存、全球經濟情勢未明下，國安基金退場機率不高，未料，國安基金卻意外宣布退場。

廣告 廣告

這次進場護盤高達279天的國安基金，決定退場，跌破外界眼鏡，國安基金這次進場投入投入122.5億元，大賺65.31億餘元，投資報酬率高達53%。

面對國安基金退場，引起市場震撼，黃昭堂指出，投資人短期可能因為國安基金退場，可能擔憂釋股賣壓，但因國安基金這次進場部位相對不大，象徵性意義大於實質意義，以目前台股市場熱度、成交量來看，現在國安基金退場正是急流勇退好時機。

黃昭堂說，市場普遍對台積電後市展望持正面看法，台股也持續創新高，美國經濟目前觀察非農就業狀況也還不錯，美股持續走高，日、韓股也在高點，「現在市場是最光輝燦爛的時刻，國安基金現在退場，避免在台股回檔整理時退場，造成雪上加霜壓力。」

對於後市，黃昭堂建議投資人，「還是定期定額、分批佈局為佳，由於今年金融市場震盪幅度加劇，若以單筆投入，擇時困難度相對高，以免發生空手受重傷，或進場後又碰到市場震盪，遭受重挫。」

黃昭堂進一步說，展望後市，台積電毛利率表現不錯，二奈米又爆滿，整體來看，對AI前景仍看好，「目前一堆關禁閉的個股如記憶體，過去是狗不理、現在是貓最愛，投資正線以搭上AI、副線因AI而富、而貴都還不錯。」