台股狂飆》記憶體被關禁閉 分析師：短線可適時獲利了結

台股今天開低走高，早盤一度跌破3萬點大關，隨即拉回，翻紅盤，盤中拉回30400點上下震盪，最近台股又以記憶體族群飆漲最明顯，證交所、櫃買中心因此出手將記憶體相關個股列入處置股，使得記憶體族群全面重挫，分析師建議投資人，短線可適時獲利了結。目前已有35檔上市櫃股票被列為注意股。

台股從2026年開紅盤後氣勢如虹，一舉衝上3萬點大關，記憶體、面板等族群近日飆漲，引起證交所、櫃買中心關注，將上市股華邦電、南亞科、晶豪科、力積電、昶昕，以及上櫃股金居，列入處置股，再加上先前友達、波若威等面板股總計已有35檔上市櫃股票被列為注意股。

股價波動大 被列處置股

通常被列為處置股是因為該檔個股近日股價波動過大，被列為處置股期間，改採人工撮合，華邦電、力積電每5分鐘一次，其餘每20分鐘一次；投資人買賣南亞科、晶豪科、昶昕時，無論張數

，華邦電、力積電則買10張以上、或單日累積30張以上，需先付全部價金與圈存，信用交易也改採收足融資自備款或融券保證金。

受到記憶體族群被列為處置股影響，幾乎全軍覆沒，全都走黑，早盤華邦電、南亞科更被摜殺至跌停，盤中跌停打開，對於最近記憶體大熱，分析師指出，投資人可以適時獲利了結。顧德投顧分析師黃紫東指出，目前純粹是主管機關的降溫手段，並非公司營運或產業基本面出現問題，今天出現緩漲急跌是正常現象。

摩爾投顧分析師江國中也說，現在處置是為冷卻市場過熱，並不影響長線走多的結構性影響，他指出，由於記憶體產能都拉去高毛利的HBM（高頻寬記憶體）、DDR5，傳統DDR4沒有生產，造成結構性缺貨，由於AI熱引爆後，記憶體需要更多，使得記憶體從過去的景氣循環股改為成長股。