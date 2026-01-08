台股狂飆1》台股市值狠甩韓港登全球第七 林修銘揭2026續強底氣

台股2025年表現只能用「狂」字形容！證交所今（8日）舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘滿面春風地表示，在AI浪潮與供應鏈韌性助攻下，台股加權指數去年封關收在28,963.66點，市值更如火箭般衝上94.36兆元，雙雙創下歷史新高。更驚人的是，台股市值在全球交易所排名中穩居第8名，若根據最新數據，台股市值已直逼百兆元，擠下法國成為全球第七。

日均量激增25％ ETF規模稱霸亞太第三

「這不只是數字的跳動，而是台灣產業實力的展現。」證交所統計，2025年台股日均成交值達4,160億元，較前一年大幅成長25.74％，顯示市場資金充沛，投資人信心爆棚，這股熱錢不僅湧向個股，更瘋狂湧入ETF市場。截至去年底，台股ETF總資產規模已來到4.63兆元，穩居亞太區第三大市場，顯示「全民買ETF」已成為推動台股資金池的重要引擎。

除了二級市場熱絡，IPO（首次公開發行）市場也迎來久違的榮景。去年共有45家企業申請上市，創下自2018年以來的新高紀錄。其中，證交所力推的「創新板」更是大爆發，申請家數加速成長，顯示新創企業對進入資本市場的渴望愈發強烈，創新板上市公司的股價淨值比甚至來到4.5倍，比整體市場平均還高，代表投資人對「台灣創新力」給予高度溢價。

2025年台股創下多項紀錄。（圖／AI生成）

靠產業硬實力說話 台股已是Nasdaq級成熟市場

面對外界關注台股創高後的動能，董事長林修銘霸氣定調：「台灣資本市場已經質變！」他強調，現在的台股結構與過去截然不同，就像美國NASDAQ一樣，是由具有強大競爭力的科技供應鏈與實質獲利能力在支撐，這不僅是市值的增長，更是產業基本面的具體反映，展現出成熟市場的穩健特質。

林修銘指出，雖然國際地緣政治風險仍在，但台灣擁有完整的科技供應鏈，這就是台股最大的護城河。展望2026年，證交所不會只滿足於當一個「交易平台」，而是要進化為「生態系建構者」，主動媒合資金與新創，把台灣打造為亞洲資產管理中心，讓台股這頭猛牛繼續在國際舞台上狂奔。