台股狂飆2》證交所鎖定美日供應鏈大咖 不用KY也能來台掛牌

台股市值衝上全球第7大，證交所的下一步是什麼？答案是：主動出擊，去海外「搶親」！在8日的記者會上，證交所總經理李愛玲拋出震撼彈，宣布2026年將啟動「創新板 3.0」與「跨境引資」雙引擎。不同於過去坐等企業申請，證交所今年將化身「獵人」，鎖定日本、美國矽谷及東南亞市場，要把那些與台灣供應鏈關係緊密的「獨角獸」挖角來台上市。

鎖定「台灣元素」外資 力推原股來台上市

「台灣不僅是科技製造重鎮，更是資本的聚寶盆。」李愛玲指出，過去海外企業來台多半透過開曼群島等第三地控股（KY股）架構，但現在證交所要推動更直接的模式，就是鼓勵優質外國企業以「原股」直接來台掛牌。

證交所的戰略很清晰，瞄準那些雖然是外資，但技術、創辦人或供應鏈充滿「台灣元素」的企業，特別是隨著台積電與供應鏈全球佈局，許多在美國、日本茁壯的合作夥伴，正是證交所極力爭取的對象，透過放寬創新板（TIB）規定，證交所要讓台灣資本市場成為這些國際級新創的「主場」，不再讓那斯達克專美於前。

祭出「掩護性買權」新武器 打造亞洲資產管理中心

除了向外拉客，對內也要端出新菜色。為了響應政府打造「亞洲資產管理中心」的政策，證交所今年在商品設計上將有大突破。

看準投資人對抗波動與現金流的需求，證交所透露，今年將研議引進「掩護性買權（Covered Call）」等避險型ETF。這類商品在海外相當成熟，能讓投資人在持有股票的同時，透過賣出買權獲取權利金收益，相當於為投資組合加了一層緩衝氣墊。

此外，2025年剛開放的「主動式ETF」與「多資產ETF」也將是今年的重頭戲。證交所預告，2026年ETF發行檔數目標將超越去年的32檔，要用更多元的商品把高達4.6兆的ETF資金留在台灣，讓台灣從單純的「交易中心」升級為能聚財、理財的「資產管理中心」。

全體總動員 企業價值提升計畫2.0

不只新創要衝，老牌企業也要動起來。李愛玲強調，今年將推動「企業價值提升計畫2.0（Power Up Plan 2.0）」。這不是口號，而是要求全體上市公司（不分產業）都要重視股東價值，證交所將提供IR（投資人關係）議合平台，並修訂揭露指引，引導企業參考國外範例，主動揭露如何提升淨值、股東權益報酬率（ROE），讓好公司的價值能真正被市場看見。