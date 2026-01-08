台股狂飆3》證交所祭「價值提升」令 低PB股老闆皮繃緊了

台股市值雖然衝上全球第七，但仍有不少公司的股價長期低於淨值，被市場稱為「躺平股」。對此，證交所今年不忍了！在歲末記者會上，宣布2026年將全面啟動「企業價值提升計畫2.0（Power Up Plan 2.0）」。這項政策與日本東京證交所近年整治「殭屍股」的手段如出一轍，意在對那些股價長期委屈的上市櫃公司，下達「價值提升」的動員令。

向日股取經 證交所要企業「身價自重」

根據證交所公布的2026年策略，今年將修訂「企業價值提升計畫揭露指引」，並建立專屬的 IR（投資人關係）議合平台。這意味著，過去那些不關心股價表現的大老闆們，未來將面臨來自監理單位與機構投資人的雙重壓力，如果公司股價淨值比（P/B Ratio）長期低迷，經營層恐怕得給股東一個交待，並提出具體的改善策略。

拒當佛系房東 林修銘：我們是生態系「造浪者」

為什麼證交所要管這麼寬？董事長林修銘在記者會上給出了答案。他強調，證交所的角色正在翻轉，不能再只滿足於當一個被動的交易平台（Platform）。

「我們要成為生態系的建構者（Ecosystem Builder）。」林修銘霸氣定調，他認為，資金是現實的，證交所必須主動出擊，不僅要去海外把獨角獸引進來，對內更要像教練一樣，協助台灣的隱形冠軍們做好IR溝通，讓好公司的價值能真正被外資與市場看見，「這就是我們要做的事。」

證交所今年將修訂「企業價值提升計畫揭露指引」，並建立專屬的 IR（投資人關係）議合平台。（圖／AI生成）

存股族福音 潛在「補漲行情」可期

市場解讀，隨著「Power Up Plan」即將上路，2026年台股除了追逐AI高成長股之外，可能會出現另一波由「價值重估（Re-rating）」帶動的補漲行情。

分析師指出，那些手中握有大筆土地資產、現金滿手，但股價長年不動的老牌傳產股，為了回應證交所的政策要求（如提升ROE），可能會被迫加大配息力度或進行減資。這對廣大的存股族來說，無疑是今年最值得留意的政策紅利。