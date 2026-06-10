台股現熊市？央行總裁：最近修正是健康的

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲台股周一盤中一度崩跌近2700點，引發立委擔心台股是否已出現熊市？更擔心「四貸同堂」風險，對此，央行總裁楊金龍今（10）日表示，最近修正是健康的。（圖／資料照，記者林柏年攝）

[NOWNEWS今日新聞] 台股周一盤中一度重挫近2700點，終場仍跌掉1568點，今（10）日在立法院財政委員會也引發立委關注，台股是否已出現熊市？甚至擔心「四貸同堂」資金流向股市，一旦股市反轉後果嚴重。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，股市不是央行的職責，但「最近股市修正是健康的，不能只有上沒有下」。不過，他也透露，6月外資至少淨匯出50億美元，對外資動向來說不高。

由於央行日前公布最新的《金融穩定報告》首度示警，指出AI產業過熱與供應鏈融資模式潛藏3大潛在風險，包括台股下行風險增加、流動性與信用危機及匯市與槓桿波動。對此，楊金龍今日說明，央行是引用國際貨幣基金（IMF）報告，不是央行本身看法。

廣告 廣告

不過，有立委詢問台股是否出現熊市？尤其很多「四貸同堂」資金流向股市，尤其很多年輕人做當沖，若股市反轉會很嚴重，楊金龍表示，據他了解，金管會也有密切注意「四貸同堂」的問題，「最近股市修正是健康的，不能只有上，沒有下」。

也有立委質疑台灣資金進入股市水位相當高，楊金龍則回應，這是相對的，跟3、4年比，當然現在投入股市資金比較多，但相較美元仍低，跟韓國比高一些，可是韓國前2年非常低，最近才直線上來，而且韓國股市修正常劇烈。

至於外資動向，台股是否成外資提款機？楊金龍表示，可以這麼說，但外資對台股也非常感興趣，畢竟台股股利豐厚，外資進進出出，只是台股股價已高，進出金額很大，有進也有出，6月目前是淨匯出至少50億美元，只是就外資來講，「50億美元是不高」。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

新青安2.0預計6月底公布！央行再祭信用管制 楊金龍：目前到這裡

台股盤中暴跌2700點！5家券商系統負荷大一度卡卡 金管會說話了

台股崩跌1568點！金管會信心喊話 提3數據基本面未改變