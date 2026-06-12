台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯

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財經中心／黃依婷報導

台股今日強勢開高，盤中一度大漲1649點。（示意圖／資料照）

台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。

「股海老牛」發文，今天終於等到外資反手買進287億元，終結連6日賣超；前6天瘋狂大賣將近 4733億元，按幾年前的劇本，大家早就嚇到人踩人、以為台股要崩盤了，結果昨天大盤不降反升，逆勢從底部拉升1000點！相信已經把外資都看傻了，最後只能乖乖「認錯回補」。

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「股海老牛」表示，如今台股體質大翻轉，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，但現在遊戲規則變了，我們把錢源源不絕交給投信，ETF 規模大到驚人，動輒百億、千億的資金在後頭排隊，當外資瘋狂倒貨，投信必須依據規則持續買進成分股，外資發現竟然砸不穿這道防線，反而越賣越高，為了避免被軋空、績效落後，只能轉身「認錯」高價追買回來。

「股海老牛」強調，這不是刻意的，而是散戶用最樸實無華的「鈔能力」，凝聚成強大的集體力量，硬生生頂住賣壓，近年市場波動越發激烈，但至少在這一刻，我們用一張張ETF寫下了「螞蟻搬大象」的奇蹟，你我都是其中一員，繼續穩穩存、慢慢富，抱緊緊就對了。

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