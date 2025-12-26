台股百兆里程碑 市值成長十強 AI鏈占九檔

台灣股市昨（26）日樹立總市值突破百兆里程碑，最主要推升動力來自人工智慧（AI）產業崛起。今年來市值增加「Top 10」中，除台新新光金因合併而市值大增外，其餘九檔清一色為AI供應鏈，當中，護國神山台積電（2330）更是一馬當先，市值飆升逾11兆元。

統計至昨日，今年市值增加前十大為台積電、台達電、鴻海、南亞科、台光電、日月光投控、台新新光金、奇鋐、緯穎及華邦電，這十檔股票合計市值較去年底增加約15.7兆元。

其中，記憶體族群的南亞科市值由去年底906億元增加至5,856.4億元，華邦電由666億元飆升到3,442億元，都令投資人瞠目結舌。

受惠高階HDI材料的需求強勁的台光電市值也由2,141億元衝高到5,876億元，散熱指標股奇鋐市值則由2,414億元攀升到5,938億元，兩者股價均進入千金俱樂部。

隨市值增減差異，牽動上市櫃公司市值排名洗牌。目前台股市值前三大分別為台積電、鴻海及台達電。

其中，台積電今年來市值增加11.2兆元達39.1兆元，鴻海市值3.1兆元增加近0.6兆元，台達電市值2.4兆元，但光是今年來便增加1.3兆元，而其正是受惠AI業務而擠進市值前三強。

法人分析，台股今年市值大幅提升主因扮演全球AI軍火庫的重要供應鏈角色，台積電、鴻海及台達電足以代表台灣科技領頭羊地位。

值得注意的是，儘管外資今年大賣超，但投信法人買超抵銷不少外資沈重賣壓，而投信今年台股商品績效豐收，統計76檔主、被動台股ETF總規模達3.8兆元創下歷史新高紀錄，其中持有的成分股以高市值科技股居多，成為穩定推升台股市值上揚的舵手。

台股目前市值前十大，除台積電、鴻海、台達電外，聯發科、富邦金、國泰金、廣達、日月光投控、中華電及中信金，市值也都超過兆元。

多數法人機構認同目前AI仍不存在泡沫疑慮，明後年的AI基礎建設持續進行，也會加速擴及至應用端，市值排名在十名之後的緯穎、智邦、聯電、台光電及鴻勁都具備躍進到十名之列的可能性。

