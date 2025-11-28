台股盤中上揚近200點 玻纖布及記憶體搶眼

▲台股截至11點半左右，上揚近200點。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 美股週四因感恩節休市，輝達執行長黃仁勳昨日訪台，並探望台積電創辦人張忠謀，表示狀態非常好。台股今（27）開紅盤，後續走揚，開盤上漲11.59點、來到27566.12點，最高觸及27746.86點，上揚逾190點。其中玻纖布族群、記憶體、被動元件等強勢。

加權指數開盤後震盪向上，截至11點半左右，報27748.47點，上揚近200點；中小型股同步走高，櫃買指數上漲4.2點、達262.44點。

觀察權值股表現，台積電開1440元，隨後上攻1445元；聯發科上漲55元，報1395元。南亞九點多時一度衝高到60.9元，隨後漲幅縮小、漲1.4元，報57.6元。鴻海下挫4.5元，報226.5元；廣達下挫2元，報229.5元；日月光投控跌3元，報227.5元；長榮下挫0.5元，報180元。

記憶體類股，群聯上漲60元，報1115元；力積電上漲0.95元，報34.1元；旺宏也上漲0.55元，報34.25元；華邦電上漲0.9元，報57.8元；創意開低但隨即翻紅衝高到208元，但又翻黑下挫6.5元，報185.5元。

PCB族群如台玻上漲2.55元，報35.65元；南亞漲1.7元，報57.7元；富喬上漲2.7元，報82.5元。被動元件族群金山電攻上漲停57.2元；華新科上漲0.5元，報120元；國巨下挫1元，報235元。另，今日宣佈中風新藥獲美FDA Type C肯定的順藥，也攻上漲停價位217.5元。台玻、南亞、力積電則是目前盤中上市成交量前三名。

