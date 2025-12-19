台股盤中上揚逾400點重登月線 電子股領漲台積電盤中漲15元
隨著美股收高，台股今天同步彈升，盤中加權指數攀高至27869.78點，重登27687點月線關卡之上，上漲逾400點，其中，電子類股指數上揚逾1%，為主要動能。至10時42分，台股加權指數為27761.9點，上漲293.37點，成交值新台幣2329億元。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.79%，台積電開盤跳空達1455元，上漲25元，盤中上漲15元至1445元。
鴻海、台達電、聯發科、信驊及緯穎等權值、高價股走高，帶動整體電子類股指數上漲逾1%，表現強勢。
傳統產業股普遍走高，水泥、塑膠、機電、玻璃和營建類股同步上漲逾1%，表現相對強勢，造紙和汽車類股表現相對弱勢，類股指數一度下跌。
（責任主編：莊儱宇）
