台股盤中上揚逾400點重登月線 電子股領漲台積電盤中漲15元

【時報記者張佳琪台北報導】台股受美股科技類股跌勢影響，18日大盤續跌已連跌4天，跌幅2.59%，同期間77檔台股ETF表現，以群益台灣精選高息ETF(00919)日均量14.76萬張拿下人氣王。進一步觀察期間日均量萬張以上、呈現量價齊揚的台股ETF也僅4檔，包括群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)，清一色都是高息型，以00919上漲2.4%漲幅居冠。 近4日成交量萬張以上、漲幅表現前十檔台股ETF，包括00919在內共有8檔高息型上榜。雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過，大盤震盪之際，還是顯出穩健高息的特性。尤其是近期金融股漲勢凌厲，近4日上漲2.76%居所有類股指數之冠，高息股ETF的成分股中持有金融類股居多。 群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量；從存股角度來看，台股高息ETF具息收保護，也可作為穩健投資以及逢低分批布局的工具。 群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志分析金融股後市，指出2026年受惠於壽險接軌IFR

時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話