台股放量上攻30221點新高 台積電勁揚100元創1685元新天價

才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 35