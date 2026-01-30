台股盤中下挫逾500點回測32000點 台積電跌25元至1780元

警方事後將林男及四名輾過死者的駕駛人，依過失致死罪嫌送辦，家屬質疑溫男是遭丟包遺棄致死，懷疑「外力介入」致溫男非自願下車，警方表示不排除任何可能性，正彙整所有蒐集到的零碎影像與相關證詞及證據；另解剖報告約兩個月後出爐。

