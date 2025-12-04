台股盤中下跌91點回測27700點 電子股走弱 台積電跌15元
美股主要指數3日收紅，道瓊工業指數上漲408.44點，那斯達克指數上漲40.42點，費城半導體指數揚升131.04點。台積電4日股價走弱，電子類股指數震盪下跌，大盤盤中下跌91.18點，滑落至27701.86點；至10時43分，台股加權指數為27706.38點，下跌86.66點，成交值新台幣2184億元。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.15%，台積電今天股價表現相對疲弱，盤中下跌15元至1435元，市值滑落至37.21兆元，影響大盤約120點。
其餘權值和高價股漲跌互見，鴻海與富邦金上漲，聯發科震盪翻黑。股王信驊盤中滑落至6410元，下跌155元，川湖攀高至3500元，上漲55元。
傳統產業股漲跌互見，波羅的海海峽型指數（BCI）和波羅的海綜合指數揚升，激勵裕民、新興、中航等散裝族群強漲，推升航運類股指數上揚逾2%。
美國媒體報導，美國政府將推動機器人產業發展，推升機器人族群強漲，所羅門和羅昇等攻上漲停。
機電和電纜類股指數有不錯表現，分別上漲超過1.9%及3%。玻璃類股指數下跌逾3.6%，塑膠類股指數下跌逾3%，橡膠類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台積電下跌5元 台股早盤上漲72點達27865點
（中央社記者張建中台北4日電）美股3日收高，道瓊工業指數上漲408.44點，那斯達克指數上漲40.42點，費城半導體指數揚升131.04點。台股今天開低走高，早盤指數上漲72.65點，達27865.69點。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》台積走跌 大盤小漲 挑戰28000大關
[Newtalk新聞] 台股今天(4日)開紅漲逾43點，最高來到27864點，上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點20分前，台積電跌5元、來到1445元。鴻海漲2元、來到229元。廣達漲1元、來到293.5元。台達電跌4元、來到993元。聯發科漲10元、來到1410元。 分析師葉俊敏盤點市場聚焦個股與產業動態： 南亞科：11月營收101億年增365%創新高。預估11月單月1.2-1.3元；已知10月EPS 0.66元；9月EPS 0.22元。 記憶體方面：南亞科、華邦電：有DDR產能最佳。群聯：Nand Flash貨源穩。 Marvell財報釋出強勢訊號：明年營收展望更樂觀(近100億美元；預估94.7億)；ASIC成長18% 上修至20% 。 南俊：11月年增30% 創次高 台燿：11月年增34% 創新高 jpp-KY：11月年增60% 創新高 高技：Q3伺服器占比達7成，三廠導入設備可增3成產能。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電子權值F4帶頭衝 大盤飆漲新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《基金》市值型台股ETF 009803配息再上層樓
【時報記者張佳琪台北報導】進入今年度最後一個月，盤點2025年發行的5檔被動市值型台股ETF新兵配息狀況，12月共有保德信市值動能50 (009803)與富邦旗艦50(009802)兩檔分別將於17、16日除息，又以009803本次最新預估配息金額0.22元較前次配息0.19元更高，明顯發揮出下半年換股加重價值因子選股優勢。 至於聯邦台精彩50(009804)因是半年配設計，12月並未參與配息，另一檔華南永昌優選50(009808)則是5月掛牌，最新除息日在11月下旬。 保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，川普計劃明年初宣布FED新任主席，點名哈塞特為潛在人選，市場預期12月降息1碼機率上升至86%，有利市場資金活絡，美股近期表現強勢，也帶動台股再度轉強。楊立楷表示，自從Google等力推自研晶片，亞馬遜也宣布推出第三代最新自研AI訓練晶片Trainium 3全力搶市，將與輝達、Google正面競爭，反映出AI熱潮方興未艾，AI題材亦將持續為2026年台股投資主軸，而相關台廠供應鏈近期受惠於題材面成為資金焦點，推升股價表現相對亮眼。 楊立楷分析，當前國際AI巨頭時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Fed降息幾成定局！美股收紅 台股早盤小漲 台積電平盤震盪
市場預估美國聯準會本月降息幾成定局，美股主要指數收紅，台積電ADR上漲1.15%。台股今日（12/4）開盤小挫，沒多久翻紅小漲，最高漲87點至27880點，隨後於27800點附近平盤震盪。台積電呈現小跌。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
貝森特稱，川普令15%-20%關稅概念推向常態
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，總統川普已令15%至20%關稅的概念成為常態。貝森特在紐約時報DealBook峰會上發言指稱，川普在關稅問題上看法正確，並讚揚了他的更高風險承受力。貝森特指出，川普希望在關稅問題上有大動作，這為政府提供了談判籌碼。此外，貝森特還表示，政府必須等待最高法院的關稅裁決，隨後才能決定把新收入用於降低所得稅。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026新北市長選戰 李四川：黨若辦初選當然會登記
（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市副市長李四川頻被外界點名代表國民黨角逐明年新北市長，他今天首度鬆口參選意願，表示若黨辦理初選，他當然會去登記；屆時若新北市民認為他該承擔，他絕對不會排斥。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
陶藝大師駁抄襲4／陶瓷藝術創作貴在多面向 狹隘「胚體成型」視角難成大格局
文化部所屬台灣工藝研究發展中心，每年選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今（2025）年得獎的陶瓷工藝師許朝宗被檢舉作品非親自製作，甚至有抄襲仿冒疑慮與紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》台股續揚再創本波新高 散裝航運飆漲停
【時報-台北電】就業數據支持聯準會降息預期，美股收漲，台積電ADR上漲1.15%。台積電(2330)今日開盤跌5元，台股跌19點開出，隨後在聯發科(2454)續漲以及航運股的散裝航族群大漲帶動，台股上揚，續攻27865點本波反彈新高。 降息預期帶動美股投資情緒回籠，美股四大指數持續走揚。台積電今早壓抑台股指數漲點，指數仰賴鴻海(2317)及聯發科支撐。散裝BDI指數大漲逾一成，散裝航商裕民(2606)、新興(2605)早盤均強攻漲停。AI題材股則轉到機器人族群強攻。 聯準會降息預期，美股續延續上周以來之反彈行情，台股亦如是，持續輪動輪漲。今早台股最高27865點再創本波新高，台積電盤中小跌持續壓抑指數空間。9時12分，台股漲68點至27861點，台積電回到平盤1450元。 國票投顧表示，周三台股以實體紅K作收，惟成交量能低於五日均量，意味追漲動能有所趨緩，此外下周聯準會將召開今年最後一次利率決策會議，在降息與暫停兩股勢力拉扯下，股市難有表現空間，預期本周台股以短均附近震盪視之，題材股有表現機會。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
法人首例！台積電洩密案 東京威力遭依「國安法」等起訴
台積電內鬼案持續擴大，繼3名涉案工程師遭到起訴後，高檢署最近又針對涉案工程師跳槽的「東京威力科創」公司，依違反國安法及營業秘密等罪起訴，並求處1億2千萬罰金，這不但是我國對法人祭出國安法的首例起訴案件...華視 ・ 1 小時前 ・ 1
亞洲ETF資金湧向韓國，貝萊德歸因人工智能浪潮
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，知名投資管理公司貝萊德(BlackRock)表示，地區投資者流入亞洲的交易所交易基金(ETF)資金呈現正向流動，其中逾半數資金流向韓國市場。貝萊德亞太區投資與投資組合解決方案主管Elaine Wu週三在簡報會上表示，流入韓國市場的資金反映出「投資者正試圖把握人工智能驅動的主題和佈局機會，逢低買入」。Wu指出，近期客戶調查顯示風險偏好情緒略有下降，但約30%受訪者仍對市場持樂觀積極態度。Wu表示，亞洲股票位居資金首選，其次為黃金等大宗商品及私募市場。投資者透過ETF策略增加亞洲股票配置。同時，日本股票出現資金流出，而香港及中國內地市場資金流入「較為溫和」。Wu指出，對美國股市情緒分化。確實觀察到部分客戶希望獲利了結美國股票轉投亞洲股市，但ETF資金流向數據顯示，一些亞洲客戶在市場回調時存在買入行為。此外，固定收益及多元資產策略蘊含機會。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
川普宣布暫停19國移民申請！ 禁令未來恐再擴大
美國華府上週發生國民兵遭槍殺案，震驚全美！川普總統2號宣布，即刻暫停來自19個被列為「高風險國家」的所有移民申請，且將啟動全面性的回溯審查。對此美國土安全部長諾姆相當支持，甚至建議將禁令進一步擴大。美台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
賴清德：支持台積電赴美日歐 促進世界繁榮
[NOWnews今日新聞]《紐約時報》年度政經論壇「DealBookSummit」登場，總統賴清德以特邀貴賓身分接受視訊專訪，在台灣時間今（4）日凌晨播出。針對美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在...今日新聞NOWNEWS ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
反斷食善終 安寧學會：非照護標準
斷食善終倡議者、台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，於臉書分享協助一名重度身障、臥床多年病人父母為其斷食善終過程，引發論戰。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
開盤／散裝航運、機器人狂噴漲停！無懼台積電休兵 台股早盤漲逾70點
開盤三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
輝達最先進晶片該不該賣給中國？賴總統分享2000年台灣經驗
美國人工智慧(AI)晶片大廠輝達(Nvidia)是否應該被允許將最先進的晶片出售給中國，近來引發熱議。賴清德總統在接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪中表示，2000年的台灣社會也曾深入討論此議題，結果認為「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國，就沒有今天的台灣。 總統府4日發布新聞稿指出，賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》(The New York Times)舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，針對兩岸關係、台美關係、及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於台灣時間4日凌晨播出。 針對主持人問及，台灣在戰略資產之如此重要，其中一個原因是「半導體產業」，美國總統川普曾表示，他希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，此舉會讓台灣對美國變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？ 總統表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，必須全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 1
《半導體》競爭疑慮過度放大？外資點名世芯-KY明年大爆發、回檔必買
【時報記者王逸芯台北報導】面對市場對競爭加劇的疑慮，世芯-KY（3661）股價本月3日大幅震盪，盤中重挫7%。外資分析，短線賣壓主要源自AWS在re:Invent公布Trainium3與Trainium4架構後的獲利了結，以及Marvell預告2026年ASIC業務成長所引發的市場擔憂。然而外資強調，相關疑慮多屬過度反應，實際影響有限，反而為世芯-KY在Trainium3與Trainium4產品循環帶來的中長期成長鋪墊布局機會，現階段維持對世芯-KY的「優於大盤」評等、目標價4388元。 世芯-KY股價在本月3日時重挫7%，表現明顯弱於大盤1%的漲幅。外資指出，市場反應主要來自兩項因素：其一，AWS在re:Invent大會中正式公布Trainium3系統與Trainium4晶片架構後，市場可能出現短線獲利了結；其二，競爭對手Marvell預告2026年ASIC業務將成長，引發部分投資人擔憂其成長可能會排擠世芯-KY的訂單。外資表示，市場對「Marvell搶走AWS XPU業務」的疑慮持續浮現，但根據相關半導體分析師的研判，Marvell在2026年預期的20%成長多來自周邊XPU附加機時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
主角換人當！這「玻璃龍頭指標股」漲破半根、炸16萬張奪成交王寶座 記憶體3檔也買氣爆棚
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午10時50分暫報27,604.91點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
三星電子傳獲輝達明年SOCAMM 2半數訂單，HBM4量產最快本月啟動
【財訊快報／劉敏夫】外電引述韓國經濟日報的報導指出，業內消息人士透露，三星電子獲得輝達公司(Nvidia)2026年SOCAMM 2晶片一半的訂單。報導指出，輝達需要從全球DRAM行業採購約200億GB的SOCAMM 2。三星電子獲得約100億GB的訂單。SK海力士可能承擔約60-70億GB的訂單，剩餘部分由美光供應。另外，根據該報報導，三星電子已完成HBM4的內部測試。如果包括輝達在內的主要客戶的品質認證結果最早在本月公佈，三星電子可能開始量產。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「小草女神」要選議員！這1關鍵網讚：咪咪說的都對
政治中心／徐詩詠報導隨著2026年地方選舉時間點靠近，各政黨也開始針對縣市長、地方議員進行布局。其中，民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）正式宣布參選台中市議員。過去她靠著亮眼外表在社群累積不少粉絲，政論節目上也能看到她的身影，更曾因為議題與補教名師呂捷交鋒，意外引發網友關注。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話