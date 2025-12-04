台股盤中下跌91點回測27700點 電子股走弱 台積電跌15元

美股主要指數3日收紅，道瓊工業指數上漲408.44點，那斯達克指數上漲40.42點，費城半導體指數揚升131.04點。台積電4日股價走弱，電子類股指數震盪下跌，大盤盤中下跌91.18點，滑落至27701.86點；至10時43分，台股加權指數為27706.38點，下跌86.66點，成交值新台幣2184億元。

台積電4日股價走弱，電子類股指數震盪下跌，大盤盤中下跌91.18點，滑落至27701.86點。（中央社資料照）

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.15%，台積電今天股價表現相對疲弱，盤中下跌15元至1435元，市值滑落至37.21兆元，影響大盤約120點。

廣告 廣告

其餘權值和高價股漲跌互見，鴻海與富邦金上漲，聯發科震盪翻黑。股王信驊盤中滑落至6410元，下跌155元，川湖攀高至3500元，上漲55元。

傳統產業股漲跌互見，波羅的海海峽型指數（BCI）和波羅的海綜合指數揚升，激勵裕民、新興、中航等散裝族群強漲，推升航運類股指數上揚逾2%。

美國媒體報導，美國政府將推動機器人產業發展，推升機器人族群強漲，所羅門和羅昇等攻上漲停。

機電和電纜類股指數有不錯表現，分別上漲超過1.9%及3%。玻璃類股指數下跌逾3.6%，塑膠類股指數下跌逾3%，橡膠類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。

（責任主編：莊儱宇）