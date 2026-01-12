台股盤中創史高！收盤漲278點收30567點 記憶體股續揚 南亞科攻漲停

台股收盤漲了278.33點，以30567.29點作收，漲幅0.92%。廖瑞祥攝



台股今日（1/12）開高走高！早盤以30472點開出，盤中最高漲近400點至30681.99點，刷新上週創下的盤中史高紀錄。11:00過後，漲勢逐漸收斂，台積電最後一盤又殺出4,102張賣單。台股收盤漲了278.33點，以30567.29點作收，漲幅0.92%，收復5日線。

晶圓代工龍頭台積電上週五公布2025年營收逾新台幣3.8兆元，年增31.6%，成為史上業績最佳的一年。第四季營收約1.4兆元，年增20.45%，也是史上最強單季。

廣告 廣告

台積電早盤以1700元整數開出，開盤沒多久就漲至1705元，追平盤中史高，盤中最低則為1690元，股價在高檔持續震盪。尾盤有大量賣單敲進，導致收盤漲勢收斂，小漲10元，以1690元作收，漲幅0.6%；單日成交張數2萬9,892張，公司市值來到43.83兆元。

主要權值股漲跌互見，台達電、日月光投控收盤各漲3.94%、4.04%，以1055元、283元作收，表現強勢。聯發科漲1.76%，收在1445元。國泰金、中信金、聯電小漲。但鴻海、富邦金、廣達皆小挫；緯穎重挫3.42%，中華電收平盤價133.5元。

多檔記憶體股今日繼續「關禁閉」，股價再漲一波！南亞科收盤狂漲1根，以239元作收。群聯飆漲8.9%，股價收在1775元。威剛漲逾6%，華邦電、力積電、旺宏皆漲逾4%，鈺創漲逾3%。

此外，太空AI題材發燒，低軌衛星正由通訊節點延伸至運算與資料處理平台，市場關注切入低軌衛星的台系PCB廠動態，近日包括華通、燿華股價表現強勢，2檔個股今日再飆至漲停價，各以127元、33.65元作收。

今日總成交值達6029.2億元，成交張數1062萬張。委買張數2522萬張，委賣張數1454萬張。

更多太報報導

台股早盤勁揚近400點至30681點創史高 台積電漲至1705元追平紀錄

【台積電法說前哨站】外資估明年營收突破6兆、EPS上看100元！8大重點一次看

台積電股民一早被錢砸醒！接下來每季發6元 估國發基金今年有380億入袋