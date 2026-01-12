台股盤中創30681點新高 外資賣超121億元 連四賣減碼逾500億元

股市配圖。資料照



台股今天在權值與高價股帶動下，盤中一度創下新高30681.99點，最終收在30567.29點，上漲278.33點，成交量量達6029.21億元。不過，根據盤後統計，三大法人合計賣超144.62億元，其中自營商買超76.71億元、投信賣超99.67億元、外資賣超121.66億元。

雖然外資、陸資與投信持續賣超，但自營商積極承接，加上台積電、信驊等高價股領軍，使大盤仍維持上行動能。

值得注意的是，外資目前已經連四賣，累計賣超約507億元；投信法人則呈現連12天賣超，累計12個交易日賣超約539億元。

外資、投信賣超沒有澆熄多頭氣勢，台股今天盤中一度創下新高30681點，在個股表現方面，台積電盤中股價攀升至1705元，平歷史最高價，終場收在1690元，市值攀至43.82兆元，貢獻大盤約80點。

股價信驊盤中攻高至8240元，終場收在8055元，再度刷新個股最高價紀錄。台達電、聯發科、日月光投控等權值股全面收漲；記憶體與低軌衛星族群表現強勁，南亞科、華通帶動電子類股指數上漲1.04%。

法人分析，短線大盤仍受高價電子股與傳產龍頭股支撐，但三大法人合計賣超，顯示市場仍存在調節壓力，後續需觀察外資動向及台股權值股續航力。

