台股盤中大漲669點收復32000點 台積電上漲45元

受美股主要指數前一交易日全面收紅帶動，台股今（3日）開盤即展現強勁攻勢。加權指數以31737.66點開出，上漲 113.63點、漲幅 0.36%，隨後買盤持續湧入，盤中漲勢迅速擴大，一度大漲 669.80點，來到32293.83點，成功站回3萬2關卡之上。

盤面焦點權值股同步走揚，台積電（2330）上漲45元至1810元，漲幅 2.55%；鴻海（2317）上漲4元至218.5元；聯發科（2454）上漲35元至1740元；廣達（2382）上漲5.5元至278.5元；長榮（2603）上漲2元至186元，帶動指數漲勢擴大。

美股方面，四大指數前一交易日全面收高，市場風險情緒明顯回溫。其中，費城半導體指數 勁揚136.02點、漲幅1.7%，收在8134.49點；道瓊工業指數上漲515.19點或1.05%，收49,407.66點；標準普爾500指數上漲37.41點或0.54%，收6976.44點；那斯達克指數上漲130.29點或0.56%，收23592.11點。

在半導體與科技股領軍下，美股走勢為亞股早盤注入信心，台股權值與AI概念股同步表態，推升指數盤中大幅走高。



