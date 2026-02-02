台股盤中大跌703點！法人統計歷年2月漲多跌少 法人這樣說
台股今天依舊殺聲隆隆，盤中一度大跌703點，殺到3萬1359點，直到午後開始反彈，縮小跌點，終場下跌439點，收在3萬1624點，跌幅1.3％，短短三天合計下跌1179點。
盤面來看，記憶體族群今天全面重挫，華邦電、南亞科、創見都殺到跌停，動搖市場信心；反倒是台積電今天小跌0.5％，表現相對穩定。
台股為何走弱？市場看法不一，有法人認為是多殺多，獲利了結賣壓出籠；有人認為是美國總統川普正式提名前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席，擔心他是鷹派，因而引發美股及亞股劇烈波動。
對此，「鉅亨買基金」表示，市場短線反應屬於正常的情緒釋放，投資人無須過度恐慌。由於美股長期表現的核心動能，仍來自企業獲利成長與科技創新，而非單一人事異動。華許重視制度與市場效率的風格，反而有助於為金融市場建立更穩健的長線基礎。
目前市場最大的疑慮，在於聯準會一邊重新擴張資產負債表，一邊又降息，是否會重新點燃通膨風險，並對股市造成嚴重打擊。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，華許主張的政策邏輯與過往
不同。華許主張的是央行應逐步縮減過度膨脹的資產負債表，降低對市場價格的直接干預，讓利率回歸更具紀律的運作機制。在此架構下，降息將建立在通膨預期穩定與央行公信力回升的基礎上，有助避免長天期利率劇烈反彈，提升整體政策的可預期性。
另外，「鉅亨買基金」分析，從背景來看，凱文．華許並非傳統學院派央行官員。他畢業於史丹佛大學經濟與政治學系，並取得哈佛大學法律博士學位，具備完整的市場與制度訓練。2006至2011年間，曾擔任聯準會理事，親身參與全球金融海嘯期間的重大決策。
張榮仁指出，這段經歷讓華許深刻理解市場失序的代價，因此他長期主張央行應謹守制度邊界、避免過度依賴非常規貨幣政策，也因此被視為重視紀律與誠信的改革派。
至於市場後續如何反應？張榮仁認為，這將取決於投資人如何解讀華許的政策組合。若市場僅視為單純的「縮表派」，債券殖利率曲線可能短線變陡，對房貸利率與企業融資成本造成壓力；但
若市場接受其「先重建制度、再推動降息」的邏輯，長天期利率反而有機會回落。短期內，股市可能因債市波動而承壓，但只要政策敘事趨於一致，整體市場波動反而有機會逐步收斂。
總結來看，鉅亨買基金認為，美股成長的火車頭依舊強勁，聯準會人事異動不會改變長期趨勢。張榮仁表示，目前美國市場流動性仍屬充裕，AI與科技創新帶動的產業升級才正要展開，短期政策調整反而可能創造分批布局的良機。建議投資人面對震盪，不必急於進出市場，可透過「鉅亨超底王」機制，依市場回檔幅度自動加碼、紀律進場，將波動轉化為累積部位的機會，在不追高、不猜底的情況下，穩健參與美股長線成長。
根據群益投信統計資料顯示，近十年來看，歷年2月台股上漲機率約7成，平均上漲1.69%；OTC指數上漲機率更達8成，平均上漲3.27%。
投信法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過因個股波動性大，建議可以主動式台股ETF布局。
目前市場共有十檔可供投資人參考，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動群益科技創新(00992A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動台新優勢成長(00987A)、主動第一金台股優(00994A)。
主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。大盤在創下新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。
主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政強調，台股近期盤勢維持在相對高檔區間震盪、波動加大。短線應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中長期表現仍正向看待。
回顧元月，全球股市熱鬧上揚，CMoney統計，元月份海外股票型ETF前十強全部由科技、主題型ETF包辦，其中，第一金太空衛星ETF(00910)漲幅高達31.57%搶下第一名，其後依序為中信日本半導體上漲24.36%、台新日本半導體23.96%、國泰臺韓科技21.66%等。
前十名投資題材包括1檔太空衛星、7檔半導體科技，及2檔清潔能源等主題型ETF，這是今年元月最強勢海外投資標的。
法人觀察，行情震盪之際，不少高價、熱門的海外股票ETF，吸引投資人以定期定額、零股交易的方式，在股價回檔時分批承接，例如國泰費城半導體(00830)、統一FANG+(00757) 、第一金太空衛星ETF(00910)。
第一金投信指出，2月6日，美國太空總署(NASA)阿提米絲二號(Artemis II)將再度載人重返月球軌道，這次的任務時間長達10天，一旦順利執行，將有助登月及月球佈建基礎設施，對於支持這項計畫的相關企業，如發展登月器的直覺機器LUNR，及SpaceX供應鏈等股價點火效應可期。
儘管美國政府預算爭議案在元月份再次面臨政府關門停擺危機，但NASA明確表態，阿提米絲計畫屬於維護生與財產安全的豁免範圍，政府停擺雖可能使得NASA員工停工，但參與繞月計畫的團隊將持續運作，發射不受中斷，目前預算案也獲得順利協商。
大摩元月報告指出，太空科技產業投資評價由中性上調至具吸引力，2025年太空產業基礎元年，而進入2026年在更高的發射頻率、各國政策支持，及技術成熟度提升下，產業投資潛力受到更大的關注；高盛也直接太空成長動能與AI相當，並受惠AI的資本支出延伸至太空領域，此外，也具備各國軍備競爭地緣政治紅利。
第一金投信建議，投資人可採取「分批佈局、長線續抱」策略，00910第一金太空衛星ETF在各大券商也提供零股投資、定期定額機制，投資人逢大回檔可擇機買進，或增加定期定額扣款頻率，掌握太空經濟與低軌衛星全球佈建長線紅利。
百達投顧指出，過去，機器人多半被限制在高度可控的工廠產線，執行焊接與組裝等單一任務；隨著 AI 在感知、理解與即時決策能力的進步，新一代機器人開始具備在非結構化環境中運作的條件，能在人群中移動、辨識物體，並依據現場狀況調整行動。當這類機器人走進超市、倉庫、醫院與照護場域時，AI 的角色將從「辦公室助理」變成「現場幫手」，直接參與實體工作的每一個環節。
它們負責清潔、補貨、搬運與部分照護勞務，搭配自駕車、物流無人機與調度系統，讓實體 AI 得以切入長期生產力最難提升、但影響也是最大的服務業。
百達機器人科技策略團隊表示，機器人科技被視為實體 AI 最具落地性、也最容易形成商業模式的領域之一，投資布局上，持續聚焦前景能見度高、品質優良的軟體及半導體公司，受惠全球AI基建投資加速及各國發展資料中心政策2026–2027年資本支出動能延續，以機器人與實體 AI 為核心的投資架構，將持續扮演連結虛實世界的關鍵角色。
百達-機器人科技截至2025年12月31日，基金規模達117億美元（約3665億新台幣），是全世界最大的機器人主題型基金，該基金聚焦於兼具技術深度與產業落地潛力的企業，投資涵蓋企業流程自動化、工廠自動化與促成科技等關鍵領域。
