台股盤中失守27700點 台積電最低1455元

萬元紅包落袋，領到錢除了吃喝玩樂、享受生活，也可善用投資錢滾錢，而股市高檔震盪之際，抱緊優質ETF，門檻低也可分散風險，是小資族最友善的投資工具，本刊採訪3位達人帶路，從股價10多元的銅板價ETF篩選好標的，以1萬元紅包來說，貼個幾千元就能擁有1張ETF，簡單又聰明，打包一籃子股票可降低風險，爽爽買、安心抱。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前